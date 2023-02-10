Огурцы по 400, свекла – за 100 рублей. На рынках Краснодара стремительно дорожают овощи

Цены на огурцы шокируют. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Цены на овощи в Краснодаре растут бешенными темпами. К февралю стоимость огурцов сравнялась со стоимостью мяса. За килограмм «пупырчатых» сорта «Эстафета» на рынках просят целых 400 рублей. Покупатели обходят их стороной, а горка тепличных не тает – по таким ценам их почти никто не берет.

- Да я даже не покупаю огурцы. Обойдемся, летом будем есть, - говорит покупательница Елена Михайловна. – С моей пенсией только на картошку хватает и яблоки.

Самые дешевые огурцы - на прилавках сетевых магазинов. Здесь их стоимость колеблется от 220 до 340 рублей за килограмм.

Свекла борщевая - 100 рублей. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Не уступает в цене и свекла. «Борщевая» богатырша прибавила в цене с осени и стоит теперь 100 рублей. Суп из такой свеклы обойдется дороговато. Но, к счастью, есть альтернатива. Из соседнего ящика можно взять этот овощ за вполне себе приличную цену для зимы – за 40 рублей.

ЦЕНА НА ОГУРЦЫ В КРАСНОДАРЕ

Рынок – от 240 до 400 рублей.

Сетевые магазины – от 220 до 340 рублей.

ЦЕНА НА СВЕКЛУ

Рынок – от 40 до 100 рублей.

Сетевые магазины – 37 рублей.

ЦЕНА НА ПОМИДОРЫ

Рынок – от 200 до 320 рублей.

Сетевые магазины – от 140 рублей.

Помидоры в сетевых магазинах дешевле, чем на рынках. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

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Кубанские производители разводят руками – над ценами на рынках они не властны. Стоимость на овощи формируют перекупщики.

- Зимой всегда овощи дороже. Сказать, по какой стоимости мы отпускаем продукцию, не можем. Но в этом сезоне цены мы не поднимали, держим их на уровне прошлого года, - прокомментировали «КП»-Кубань» в ОАО «Агрокомбинат «Тепличный», который выращивает огурцы и помидоры в Краснодаре.

Проблема с накруткой цен остро стоит в аграрном регионе. Покупатели поражаются – казалось бы, на Кубани выращивают все, но покупка овощей сильно бьет по кошельку. Одной из причин специалисты называют недостаток овощехранилищ.

- Наличие таких объектов очень важно для того, чтобы избежать скачков цен, - рассказал председатель Ассоциации крестьянских хозяйств и кооперативов Александр Шипулин. - В Краснодарском крае год от года количество хранилищ увеличивается. Разработана краевая программа по строительству материальной базы для сельскохозяйственных потребительских кооперативов за счет бюджета. Возможно, в скором времени ситуация улучшится.