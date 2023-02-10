Открыл охоту. В Сочи мужчина обстрелял больницу, в которой работает его бывшая жена

Мужчина отправлен на 10 суток под арест. Фото: Евгения ГУСЕВА

Отношения 36-летней жительница сочинского поселка Дагомыс после развода с 39-летним супругом не изменились. Мужчина, страдающий наркоманией, продолжал преследовать экс-супругу и провоцировать ее на очередные скандалы. После очередного такого конфликта женщине пришлось всерьез обеспокоиться о своей безопасности.

- В пункт полиции поселка Дагомыс УВД по городу Сочи обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина пояснила полицейским, что ее бывший супруг произвел несколько выстрелов по зданию медицинского учреждения, в котором она работает, и скрылся, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейским женщина рассказала, что между ней и бывшим супругом снова возник конфликт. Пытаясь скрыться от преследования, она уехала на работу. Однако, план не сработал. Приняв для храбрости запрещенных препаратов, мужчина вооружился охотничьем ружьем и поехал искать экс-жену в больнице, где она работала.

- Через некоторое время к месту работы женщины подъехал злоумышленник. Он выстрелил по зданию больницы из хулиганских побуждений. Скрываясь с места происшествия, мужчина выбросил оружие, конструктивно схожее с охотничьим ружьем. Полицейские обнаружили его в лесополосе и направили на экспертизу, - уточнили полицейские.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В кратчайшие сроки оперуполномоченные уголовного розыска установили местонахождение 39-летнего мужчины.

- В результате инцидента никто из граждан не пострадал. Выстрелами повреждены окна аптечного пункта, расположенного на территории медучреждения, - дополнили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Задерживать буйного сочинца пришлось совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы и бойцами ОМОН ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю. Мужчина, предположительно, находился в состоянии опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

В отношении подозреваемого полицейские составили административный протокол за употребление наркотически веществ и отправили под арест на десять суток.

Следственным подразделением отдела полиции Лазаревского района УВД по городу Сочи в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.