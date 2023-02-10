Маршрутка доброты. На Кубани водитель автобуса изменил маршрут, чтобы привезти домой заболевшую школьницу

В Крымске водитель маршрутки ради заболевшей школьницы изменил маршрут движения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крымске водитель маршрутки помог девочке, которой неожиданно стало плохо во время пути. Семиклассница ехала домой, но вдруг почувствовала себя плохо и упала в обморок. На помощь девочке сразу же поспешили попутчики.

- Ей очень помогли водитель 3 маршрута Руслан и пассажирка Элла. Они оказались неравнодушными добрыми людьми, - рассказала тетя 13-летней девочки.

Родственники девочки благодарны водителю Руслану. Фото: пресс-служба администрации Крымского района

Третий маршрут считается одним из самым протяженных в Крымске. Между первой в хуторе Дружном и последней в микрорайоне Озерки остановками почти 21 километр. Но никто из пассажиров не стал протестовать, когда водитель автобуса принял решение свернуть с маршрута, чтобы довезти девочку до дома.

- Ее не высадили на остановке, потому что от остановки идти домой минут 10 плюс погода в тот день была ужасная. Водитель спросил адрес и сделал крюк не по маршруту, довез ее до самого дома, а пассажирка Элла связалась с родителями и помогала девочке до самых дверей дома, - с благодарностью вспоминает родственница девочки.

Третий маршрут является одним из протяженных в городе. Фото: пресс-служба администрации Крымского района

Дома девочку уже ждали взволнованные родственники. Они вызвали врачей, которые назвали причиной недомогания ребенка скачки давления. Сейчас школьница чувствует себя хорошо и ждет, когда снова поедет в школу с водителем Русланов и скажет ему спасибо за неравнодушие и отзывчивость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полиция Краснодара проверяет маршрутчика, высадившего ученицу коррекционной школы из-за отсутствия наличных денег

Девочка хотела оплатить проезд картой, но в транспорте оказался сломан терминал (читать)

«Терминал сломан, нет налички - выходи!»: в Краснодаре водитель автобуса высадил девочку, которая ехала домой из коррекционной школы

Прокуратура проводит проверку после инцидента, где ребенка выгнали из автобуса в Краснодаре (читать)