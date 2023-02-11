На Кубани нашли неизвестное ученым древнее беспозвоночное животное

Новый в мире вид нифаргуса обитает в заповеднике "Утриш". Фото: пресс-служба государственного природного заповедника «Утриш»

Уникальное открытие сделали ученые экспедиции, работавшие на территории заповедника Утриш четыре года назад. В 2019 году исследователи нашли нечто, сильно поразившее их, однако, все это время сдерживались от громких заявлений.

Теперь, когда сомнений нет, ученые сделали сенсационное заявление. На Кубани найден ранее неизвестный науке вид беспозвоночных, которому, впрочем, не менее 5 млн лет.

Фото: пресс-службы государственного природного заповедника «Утриш»

- На территории государственного заповедника «Утриш» выявлен новый, ранее неизвестный мировой науке, вид ракообразных. Рачок был назван в честь заповедника нифаргус утришенсис Niphargus utrishensis Marin et Palatov sp.n., - рассказали в пресс-службе государственного природного заповедника «Утриш».

Открытие сделано группой ученых ИПЭЭ РАН. Члены экспедиции обследовали пресноводных беспозвоночных в озерах, ручьях, колодцах и выходах воды между слоями горных пород в расщелинах и на побережье.

По итогам исследований обнаружено около 12 видов, эндемичных для Кавказа. Для идентификации беспозвоночных применялись современные методы исследований: проводились морфологические сравнения, выявлялся штрих-код ДНК.

Древним ракообразным в 21 веке грозит вымирание. Фото: пресс-службы государственного природного заповедника «Утриш»

- Мы считаем, что современное распространение видов определяется скорее «ростом» кавказских прибрежных горных хребтов и фрагментацией карста, происходящими последние 2–3 миллиона лет. В связи с тем, что эти животные не способны к активному расселению, мы считаем, что эти уникальные древние генетические линии (виды) и их биотопы – подземные водные среды обитания – нуждаются в особой защите, - рассказал руководитель экспедиции Иван Марин.

По словам ученых эти животные заселили нынешние места обитания не менее 5 млн. лет назад – в конце миоцена. Однако, сейчас уникальный нифаргус оказался на грани вымирания из-за истощение подземных вод.