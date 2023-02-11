Гололед, налипание снега и морозы до -18 градусов ожидаются на Кубани

Фото: t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

Погода в выходные дни 11 и 12 февраля в Краснодарском крае будет переменчивой. Местами пройдет снег. Водителей просят быть осторожными на дорогах – скользко.

- 11 февраля на небе ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков, лишь ночью и утром на участке Джубга-Магри местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Ветер западной четверти 4-9 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. На Черноморском побережье с переходом на северную четверть 6-11 м/с. Температура воздуха 11 февраля ночью опустится до -13 градусов, местами на Азовском побережье до -9, в восточной половине края будут морозы до -18 градусов. Днем столбики термометров будут держаться на отметках -3…+2 градуса.

В воскресенье, 12 февраля, погода начнет портиться - облачно с прояснениями. В регионе ожидаются дожди со снегом. К концу дня в отдельных районах южной половины края пройдут сильные осадки.

- Предупреждаем о налипании мокрого снега на проводах и деревьях, ожидаются гололедно-изморозевые отложения, местами на дорогах гололедица, - акцентируют синоптики.

Порывы ветра в воскресенье местами на участке Анапа-Геленджик могут достигать 15-18 м/с.

Новая рабочая неделя начнется с понижения температуры воздуха и осадков. К 18 февраля дневные температуры опустятся до -5 градусов, а ночью снова возможен мороз до -18 градусов.