Обманула собственную мать. Пьяная жительница Кубани инсценировала свое похищение, а деньги с выкупа отдала в ломбард и на алкоголь

Женщину будут судить за инсценировку своего похищения, ради оплаты выкупом долгов и покупки алкоголя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Кубани обманула собственную мать, ради своей же выгоды. Выпив алкоголь, женщина решила, что ей нужна добавка, а деньги закончились. Тогда ей в голову пришла идея инсценировать свое похищение.

- Мама, меня похитили, - в истерике набрала она матери и попросила передать деньги, которые якобы требуют неизвестные.

Женщина испугалась за свою дочь и тотчас выполнила требования, все по пунктам.

- Инцидент произошел в Усть-Лабинском районе. 41-летняя местная жительница, будучи пьяной, позвонила своей матери и сообщила, что ее похитили. Она рассказала все условия, которые требовали якобы похитители. Для спасения дочки ей нужно было собрать выкуп в размере 30 тысяч рублей и передать собранную сумму в пакете через водителя такси на переднее сиденье, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В МВД добавили, что во время передачи выкупа дочь потерпевшей сидела на заднем сиденье этого такси. А когда забрала деньги, часть отвезла в ломбард и отдала долг, а часть - потратила на алкоголь.

Как вскрылась правда, правоохранители не уточняют. Не исключено, что мать раскусила обманщицу и сама сдала в полицию.

- На период предварительного следствия женщине избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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