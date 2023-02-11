Нырнул на дно горного озера. 11-летний дайвер получил Оскар «Глубин моря» за мировой рекорд по погружению

Юрий Кашин с сыном-рекордсменом

11-летний Андрей Кашин из Мостовского района выиграл Оскар «Героя глубин» в состязании среди участников из 50 стран мира. Награду ему вручили в Москве за мировой рекорд по погружению, который был зафиксирован летом прошлого года.

Юный дайвер из Краснодарского края вместе с 8-летним Павлом Изотовым из Москвы – зафиксировали, пожалуй, одно из самых опасных достижений. Они сначала поднялись в горы Карачаево-Черкессии на высоту 2930 метров, а затем там погрузились в озеро Шобайдак на 8-метровую глубину. Ранее никто из детей на планете подобного не делал. Рекорд был установлен с соблюдением всех правил.

Готовили мальчиков их отцы, и погружались под воду на рекордную для юных дайверов глубину тоже с ними. Папы школьников - руководители дайвинг-клубов, исследователи высокогорных озер Юрий Кашин и Константин Изотов. Оба – члены Русского географического общества.

- Детей тренировали в течение двух лет. Они были подготовлены. Мы фиксировали рекорд сами, но нам поставили много требований, которые мы должны выполнить. Одно из них – с нами должны были быть прибор альтиметр, который показывает высоту и прибор GPS, который показывает наше место нахождение. При съемке видео это оборудование обязательно должно было попасть в кадр. Инструктаж дети запомнили хорошо, мы их страховали. Я - под водой, Костя - поверх воды. Глубина 8 метров 3 сантиметра, это и есть максимальная глубина этого озера. После фиксации погружения детей приняли дайвер-страховщики на берегу, - рассказал Юрий Кашин.

Фото Юрия Кашина

Погружение проводилось в воде температурой +3 - +6 градусов при почти нулевой видимости.

- Было сложно дышать, проявлялась горная болезнь и усталость. Было тяжело, но мы справились, - отметил 11-летний Андрей.

Отважные мальчишки сегодня, 11 февраля, выйдут на сцену выставки Moscow Dive Show 2023, чтобы рассказать о своем достижении. Шоу «Герои глубины» начнется в 17:00.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что дайверы из Краснодарского края совершили самое высокогорное ночное погружение. Они нырнули в озеро, которое находится на 18,2 метра над уровнем моря. Экспедицию тогда возглавлял член Русского географического общества, дайвмастер Юрий Кашин.