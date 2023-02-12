Страницы истории

Архивные фото

12 февраля 1943 года закончилась оккупация Краснодара, которая длилась полгода. Красная армия в этот день выгнала фашистов из города. К 80-летию освобождения Краснодара от нацистских захватчиков собрали 80 фактов об этом.

1) Утром 9 августа 1942 года, перед вступлением немецко-фашистских войск в кубанскую столицу, были взорваны заводы и предприятия.

2. 40 промышленных предприятий Краснодара были выведены из строя, чтобы не дать врагу воспользоваться экономическим потенциалом города.

3. В Краснодаре установилась фашистская власть. Она составила три списка жителей: коренные, приехавшие после начала войны и неблагонадежные (семьи красноармейцев, партизан, коммунистов и евреев). Последние подлежали безжалостному убийству.

4. 13 тысяч краснодарцев были убиты, растерзаны в застенках, душегубках или умерли от голода во время оккупации города.

5. 320 больных, находившихся на лечении в городской больнице, были зверски задушены.

Архивные фото

6. 7 ям с телами жертв фашистов обнаружены были в саду колхоза имени Калинина. В них нашли 1000 зверски убитых человек.

7. 16 января 1943 года фашисты устроили облавы по городу, выявляя незарегистрированных на бирже труда для угона в рабство. В итоге за 1 день были пойманы и убиты 800 человек.

8. Краснодар - один из городов, где фашисты впервые применили душегубки. Газовые машины ездили по улицам, собирали людей. Из кабин никто не выходил живым…

9. Из сочинения краснодарского школьника: «Многотонный грузовик с дизельным двигателем набивали до отказа людьми, запирали и на крайне медленной скорости везли в сторону окраины за Чистяковской рощей. За это время люди задыхались от выхлопных газов, поступавших внутрь кабины через специально заведенную трубу…».

10. В душегубках погибли не менее 7 тысяч краснодарцев.

11. 7000 жертв были обнаружены во рвах возле Завода измерительных приборов.

12. Из сочинения Лены Осташко, ученицы краснодарской школы в 1943: «Машины приезжали на базар, немцы толкали туда ни в чем неповинных людей, которые никогда больше не возвращались».

13 Возле ЗИПа фашисты выкопали яму, в которую скинули тела 500 евреев.

14. Около 300 человек сгорели заживо в подвале гестапо перед отступлением фашистов из Краснодара.

15. За полгода фашистской оккупации погиб каждый 15-й краснодарец от довоенной численности населения.

Архивные фото

16. Материалы о зверствах фашистов в Краснодаре фигурировали во время Нюрнбергского процесса в качестве обвинительных документов.

17) Из донесений разведки 1942 года: «В лагере военнопленных у стадиона «Динамо» содержится до 10 тысяч пленных красноармейцев. Лагерь обтянут колючей проволокой. Военнопленные ночуют под открытым небом, завшивели, не бриты и не стрижены, опухли от голода. Ежедневно их гоняют на работы в сторону аэродрома. Семь дней военнопленным совсем не дают хлеба… За малейшую провинность военнопленных зверски избивают…».

18) Фашистская газета «Кубань», подсчитывая убытки рейха, сокрушалась: «Только на одном комбинате «Главмаргарин» погибло около 20 000 тонн подсолнечного масла, часть из которого сгорела, а часть вытекла на землю…».

19) 2 млрд рублей того времени составил ущерб, причиненный Краснодару за месяцы оккупации.

20) В руинах осталось более 800 зданий, среди которых оказались театры, школы, вузы, кинотеатры и административные здания.

21) Разрушенный Краснодарский нефтеперегонный завод долго простоял в руинах.

Архивные фото

22) Было утрачено около 60% книжного фонда Пушкинской библиотеки. Книги уничтожались специальной комиссией немецкого командования, как неугодная литература.

23) Практически в руинах лежали: театр имени Горького, радиоцентр, Дворец пионеров, главпочтамт, первая городская больница, Адыгейская больница, педучилище.

24) Маслобойня по улице Северной, перед пересечением с Чкалова, осталась стоять немым свидетелем жестокого разрушения города. Под обломками и в огне этих строений гибли сотнями мирные горожане.

25) В общей сложности было разрушено 115,7 тыс. жилых и производственных площадей краснодарских зданий. Среди них 420 крупных объектов, в том числе 127 производственных, 98 общественных, 66 культурно-просветительных, 120 жилых строений.

26) При отступлении из Краснодара фашисты полностью разрушили гостиницу «Европа», подорвали главную часть гостиницы «Централь», уничтожив все ее имущество.

27) В целом ущерб Краснодарскому краю, нанесенный фашистами, был оценен в 15 млрд рублей.

28) 46-я армия под командованием генерал-майора Ивана Рослого стала ведущей в освобождении кубанской столицы.

29) 18-я армия под командованием генерал-майора А.И. Рыжова также участвовала в боях за Краснодар.

30) Первыми к городу пробились 40-я отдельная мотострелковая дивизия, 31-я стрелковая дивизия и 10-я стрелковая бригада.

31) В это же время в направлении Краснодара наступали: 370-я армия с востока и 56-я с юга.

32) В итоге наступления объединенных сил советских войск враг был отброшен на 70 км от Краснодара.

33) Во время боев за освобождение Краснодара погибли около 1700 бойцов Советской Армии.

34) Бойцы 30-й Иркутской стрелковой дивизии героически отбивали вражеские атаки у Пашковской переправы, находясь фактически в окружении и с минимумом боеприпасов.

35) Генерал Иван Рослый позднее делился, что для битвы за Краснодар он впервые применил стратегию «полукотла». После разгрома под Сталинградом фашисты панически боялись котлов.

36) Здание райкома ВКП(б) освобождали бойцы взвода конной разведки лейтенанта Крапивы 121-го горнострелкового полка 9-й горнострелковой дивизии имени Верховного Совета Грузинской ССР.

37) Красный флаг на углу Красной и Ворошилова 12 февраля 1943 года установили Данил Васюков, Юлмухамед Шикинин, Хангирей Адалгиреев.

38) Подпольщики в Краснодаре были повсюду. В оккупированный Краснодар на связь с подпольем ходили связные: Тася Кузьменко, Вера Карпович, Ольга Смолей, Злата Золотовская, Раиса Лихонос, Иван Остапенко и Трофим Брухно, Вася Гильченко и другие.

39) За пределами города действовал Пашковский партизанский отряд, также успешно работала специальная разведгруппа краевого управления НКВД «Кубанцы», которой руководил Павел Лихоносов.

40) 15 разведчиков и бойцов группы партизан удостоены государственных наград.

41) Всего в городе действовало более 15 подпольных групп.

42) Защищали Пашковскую переправу, где шли ожесточенные бои, школьники. Они вели упорные бои на подступах к городу в августе, еще до того, как город заняли немецкие войска. Для многих краснодарских новобранцев это сражение стало первым и последним.

43) Участник битвы за Пашковскую переправу Геннадий Казаджиев вспоминал полвека спустя: «Рассредоточившись по палисадникам, мы открыли огонь. Но что могли сделать против танков пацаны, вооруженные винтовками?! Выстрелом меня ранило в грудь. Я стал отходить.. Вдруг мне открылась ужасающая картина. Солдаты в панике бежали через мост… Так как я был ранен, меня пропустили. На том берегу медсестра перевязала меня. Мост рухнул…».

44) Братья Геннадий и Евгений Игнатовы - партизаны-разведчики, Герои Советского Союза. Ночью 10 октября 1942 года на железной дороге Краснодар - Новороссийск подорвали вражеский эшелон, в котором находилось более четырехсот гитлеровцев. Сами братья погибли при выполнении боевого задания.

45) Евдокия Бершанская в 28 лет была назначена командиром ночного бомбардировочного авиационного полка. Его атаки в небе над Кубанью были так удачны, стремительны и точны, что немцы прозвали женщин-летчиц «ночными ведьмами». В 1974 году Бершанской присвоено звание «Почетный гражданин города Краснодар», ее именем названа улица.

46) Советской летчице Евдокии Бершанской установлен памятник на территории аэропорта Краснодара.

47) Коренная краснодарка Евгения Жигуленко тоже внесла большой вклад в освобождение Краснодарского края от фашистских захватчиков, сражаясь в небе над Кубанью. Она командовала звеном 46-го гвардейского ночного бомбардировочного Таманского авиаполка. К ноябрю 1944 года совершила 773 ночных боевых вылета, нанесла противнику большой урон в живой силе и технике. После войны стала режиссером и сняла фильм о юных кубанских летчицах: «В небе ночные ведьмы».

48) Летчик-истребитель, трижды Герой Советского Союза, маршал авиации Александр Покрышкин сражался в небе над Кубанью. В Краснодаре жил некоторое время перед войной, в 1939 году учился в авиашколе. Свои первые полеты ас совершил в боях за освобождение Краснодарского края. Выработал и применил новый метод воздушного боя: «высота-скорость-маневр-огонь», ввел в тактику боя «кубанскую этажерку». За годы войны он совершил 600 боевых вылетов и в 156 воздушных боях лично сбил 59 самолетов противника.

49) Маршал Советского Союза Андрей Гречко 8 сентября 1942 года был назначен командующим 47-й армией. Подчиненные ему войска не допустили продвижения противника в Закавказье вдоль побережья через Новороссийск. В феврале - апреле 1943 года армия участвовала в Краснодарской наступательной операции. В сентябре 1943 года войска 56-й армии во взаимодействии с 9-й и 18-й армиями освободили Таманский полуостров.

50) Советский военачальник, генерал-полковник Яков Черевиченко с апреля 1942 года - заместитель командующего войсками Северо-Кавказского направления. С сентября 1942 года - командующий Приморской группой войск Северо-Кавказского фронта и Черноморской группой войск Закавказского фронта. С 27 апреля 1945 года - командир 7-го стрелкового корпуса, принимавшего непосредственное участие в штурме Берлина.

51) На оборону Краснодара было направлено 19 тысяч человек, из них больше, чем 3/4 - новобранцы.

52) 761 вчерашний школьник отбивал вражеские атаки на Краснодар. Это допризывная молодежь 1924-1925 годов рождения.

53) Из школьного сочинения ученицы Краснодара в 1943 году: «Было страшно обидно за свой родной город, за дома, которые были осквернены теперь стоянками немцев. Было больно смотреть на людей, было жаль их, как шли они, сутулясь, будто на их плечах лежал тяжелый груз».

54) Из школьного сочинения ученика Краснодара в 1943 году: «Я шел по улице, как услышал шум, крики из открытых дверей трехэтажного дома. Я остановился. В дверях стали появляться жители, грубо выталкиваемые немецким солдатом. У каждого из них в руках маленький узелок. Я сразу понял, что немцы хотели поджечь дом. Жители бегали, суетились, дети путались у них под ногами, плакали. Через некоторое время дом уже сгорел».

55) Начав наступление 11 февраля, войска Красной Армии освободили сначала станицу Старокорсунскую, затем поселок Пашковский. 12 февраля 1943 г. советские войска выбили оккупантов из Краснодара.

56) Из школьного сочинения ученицы Краснодара в 1943 году: «В последний день перед приходом Красной Армии немецкие оккупанты стали жечь школы, жилые помещения. А я не могла смотреть, как школа, в которой я училась шесть лет, горит. Искры осыпали крыши домов, головешки падали к нам во двор… Разве можно простить этим разбойникам то, что мы пережили!?».

57) Из школьного сочинения ученицы Краснодара в 1943 году: «Утром во дворе вдруг послышались взволнованные радостные голоса. Наши в городе! Мы бросились на улицу. Мимо проходили усталые бойцы. Улицы, усеянные битым стеклом и кирпичом, еще дымящиеся от недавних пожаров, заполнились толпой. Бойцов окружили. Красное знамя развевалось над освобожденной столицей Кубани!».

58. Из воспоминания командующего 46-й армией Ивана Рослого: «Чтобы лучше осмотреть место боев, из Пашковской в город иду пешком. Чем ближе я продвигался к центру, тем больше разрушений открывалось перед моими глазами... Улицы заполнены людьми, которые с большой радостью встречали нас… Вскоре на центральной площади состоялся многотысячный митинг. Площадь окаймляли разрушенные здания. Вместо трибуны - открытый кузов машины…».

59) Из книги Константина Симонова «Разные дни войны»: «Въезжаем в Краснодар на рассвете… Добираемся до центра. На окраинах еще бьют орудия. Где-то за квартал, за два - винтовочные выстрелы и очереди. Город изуродован бомбежками, старыми и новыми, обстрелами и пожарами. Но улицы все равно полны встречающих армию людей… На нескольких углах подряд только что снятые повешенные. Возле трупов на снегу дощечки, висевшие у них на груди, а сейчас сорванные. У одного - на углу улиц Ворошилова и Шаумяна - «за распространение ложных слухов», у другого, мальчишки лет шестнадцати, - «я воровал имущество германской армии»…

60) Из книги Павла Кованова «И слово - оружие»: «С рассветом въезжаем на главную улицу Краснодара - Красную… Мы спешим на площадь, где было размещено гестапо. Дом горит. Вместе с группой саперов пробираемся сквозь густой едкий дым в подвал… По сторонам длинного коридора открытые двери камер. На полу в лужах крови застывшие трупы. На многих тлеет одежда».

61) Из сочинения краснодарского школьника 1943 года: «Это высокое здание (гестапо) все было разрушено, взорвано… Я спустился в подвал, где тоже увидел сгоревших людей… Я вошел в камеру, в глаза мне бросились имена и фамилии, вырезанные на стенах сидевшими в заключении. Я больше не выдержал и выбежал из подвала».

62) Из сочинения школьницы Краснодара в 1943 году: «Эти последние дни были ужасны, немцы вели поспешную расправу с людьми. Где бы ни пошел, везде можно было видеть повешенных и убитых».

63) Редактор газеты «Молодежный вестник Кубани» писал: «Ликование было такое, какое я видел потом лишь в День Победы! Нищие, голодные плохо одетые женщины несли солдатам и борщечок и вареную свеклу, мамалыгу и лепешки, остатки какого-то крепенького пития в бутылке… и плакали, и смеялись, и не знали, что от счастья делать…».

63) Воспоминание ветерана войны и труда В.Н. Попова: «Во время митинга в честь освобождения Краснодара над сквером кружила пара кукурузников, и летчицы, выключив мотор, кричали нам сверху: «Да здравствует Красная Армия!».

65) Сразу после освобождения города гражданскому населению предписывалось сдать все виды оружия, боеприпасы и записывающую и радиотехнику. Частным лицам запрещена торговля спиртным, хождение по городу разрешено с 7 утра до 20 часов вечера.

66) Спустя 3 дня после освобождения Краснодара начала работу Пушкинская библиотека, а уже через 2 месяца открылся ее читальный зал.

67) 34 школы Краснодара приступили к занятиям через 2 недели после снятия оккупации.

68) 8 марта Краснодарский городской комитет обороны принял постановление о мобилизации на оборонительные работы всего трудоспособного населения города и Пашковского района в возрасте от 16 до 55 лет.

69) 11 марта скорость на городских улицах ограничили с целью избежать аварийности. Для грузовых: 15 км/ч, для легковых - 20 км/ч.

70) 31 марта запрещено движение по центральным улицам Краснодара: Красной, Коммунаров и Шаумяна (ныне Рашпилевская).

71) 14 марта открылся Краснодарский краеведческий музей.

72) 15 марта - начались занятия в Краснодарском химико-технологическом институте.

73) 25 марта - институт виноградарства и виноделия принял студентов.

74) 3 мая начались занятия 5-го курса медицинского института.

75) 3 мая студенты 2-3-го курсов педагогического института пошли на занятия.

76) 27 мая создана комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.

77) В Краснодаре развернуто 14 госпиталей на 7100 коек.

78) Фашистской авиацией в марте совершен налет на Краснодар. Нанесен большой урон трамвайному сообщению: повреждены рельсы, помещения трамвайного депо, склады.

79) 14-17 июля 1943 года состоялся первый в стране судебный процесс по делу о зверствах немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории Краснодара и Кубани. Восьмерых карателей Военный трибунал приговорил к смертной казни через повешение.

80) 18 июля в 13 часов на площади, где ныне располагается парк Дружбы (Мира и Рашпилевская), в присутствие 30 тысяч жителей города и ближайших станиц приговор был приведен в исполнение.