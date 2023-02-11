В выходные туристы атаковали склоны Лаго-Наки: народ катается на собачьих упряжках и плюшках

Зима в Лаго-Наки Фото: Виталий ТИМКИВ

Лаго-Наки – одно из самых популярных туристических мест в Адыгее. Сюда туристы приезжают и летом, и зимой. Эти выходные не стали исключением – горы оккупировали отдыхающие.

Зима в Лаго-Наки Фото: Виталий ТИМКИВ

Зима в Лаго-Наки Фото: Виталий ТИМКИВ

Можно было увидеть на белоснежных склонах десятки ярко-желтых плюшек, на которых народ катался со склона. Также снежные просторы туристы бороздили на собачьих упряжках.

Зима в Лаго-Наки Фото: Виталий ТИМКИВ

Зима в Лаго-Наки Фото: Виталий ТИМКИВ

Кроме этого, отдыхающие выбирали для езды сноуборды и квадроциклы – благо с выбором занятий здесь проблем нет.

Зима в Лаго-Наки Фото: Виталий ТИМКИВ

Зима в Лаго-Наки Фото: Виталий ТИМКИВ

Еще одни выходные оставили ярки впечатления у путешественников и фото на память. Селфи делали на фоне вечнозеленых деревьев и заснеженных шапок горных вершин.

Зима в Лаго-Наки Фото: Виталий ТИМКИВ

Зима в Лаго-Наки Фото: Виталий ТИМКИВ

По прогнозам, с начала рабочей недели Лаго-Наки засыпет снегом. Здесь ожидается понижение температуры. К 17 февраля ночные морозы достигнут -22 градусов. Сильный снегопад прогнозируют уже 15 числа. Днем столбики термометров будут держаться на отметках от -1 до -6, поэтому горнолыжный сезон продолжается.

Зима в Лаго-Наки Фото: Виталий ТИМКИВ

Зима в Лаго-Наки Фото: Виталий ТИМКИВ

Зима в Лаго-Наки Фото: Виталий ТИМКИВ

Зима в Лаго-Наки Фото: Виталий ТИМКИВ

Зима в Лаго-Наки Фото: Виталий ТИМКИВ

Зима в Лаго-Наки Фото: Виталий ТИМКИВ

Зима в Лаго-Наки Фото: Виталий ТИМКИВ

Зима в Лаго-Наки Фото: Виталий ТИМКИВ

Зима в Лаго-Наки Фото: Виталий ТИМКИВ

Зима в Лаго-Наки Фото: Виталий ТИМКИВ

Зима в Лаго-Наки Фото: Виталий ТИМКИВ