Оставила автограф на Рейхстаге и всю жизнь проработала фельдшером. Как сложилась судьба защитницы Краснодара Ольги Рыбкиной

Ольга Трофимовна Рыбкина. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

12 февраля Краснодар отметит важнейшую дату в свой истории. 80 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Очевидцев и участников этого события осталось немного. Одна из них – почетный гражданин Краснодара 100-летняя Ольга Трофимовна Рыбкина. С 1942 года до окончания Великой Отечественной войны она ставила на ноги раненых солдат, а потом связала свою жизнь с медициной.

Ольга Рыбкина родилась в станице Крыловской Ленинградского района. Ей было 19 лет, когда началась Великая Отечественная война. В феврале 1942 году девушка окончила медшколу в Краснодаре, а уже в апреле начала работать в эвакуационном госпитале № 4538 Воздушной Армии санинструктором.

Фронтовые дороги в 1943 году привели Ольгу Трофимовну в Краснодар. В феврале она участвовала в долгожданном освобождении города и была в параде освободителей города от немецко-фашистских захватчиков на улице Красной.

В середине 1943 года – новое назначение. Теперь девушка работала медсестрой хирургического отделения в армейском госпитале, прошла всю Украину, Белоруссию и Польшу. День Победы, 9 мая, Ольга Рыбкина встретила в Берлине. Своей рукой она подписалась на стенах Рейхстага.

Война для кубанской девушки закончилась в 1948 году, когда она демобилизовалась. Тогда же Ольга Трофимовна переехала в Краснодар. Она не ушла из медицины после военного опыта и проработала 47 лет фельдшером в городской больнице № 1.

НАГРАДЫ:

Орден Отечественной войны 2 степени.

Медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великую Отечественную войну».

Звание «Почетный гражданин города Краснодара».