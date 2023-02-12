Воспитывался в детском доме и работал водителем. 98-летний Николай Кономополо освобождал Краснодар в 1943 году

Николай Александрович Кономополо. Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Николай Александрович Кономополо родился в 1925 году в хуторе Свободном Усть-Лабинского района Краснодарского края. Он рано потерял родителей и воспитывался в детском доме.
Когда грянула война, Коле было 16 лет. В таком возрасте на фронт не брали, но парень все-таки ушел воевать через два года. Он служил водителем, а в феврале 1943 год стал участником освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. После долгожданного снятия оккупации Николая Александровича перекинули в танковые войска.
Победу фронтовик встретил в Польше на границе с Германией. А через два года вернулся на родину. Военный опыт пригодился в мирной жизни. Николай Кономополо не расстался с машинами. Сначала работал трактористом в колхозе, потом водителем в «Книготорге».
НАГРАДЫ:
Орден «Отечественной войны» 2 степени.
Медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».
Знак Почета «Отличник Советской Армии».
Медаль «Ветеран труда».
Знак «Отличный шофер».
Звание «Почетный гражданин города Краснодара».