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Общество12 февраля 2023 5:15

Воспитывался в детском доме и работал водителем. 98-летний Николай Кономополо освобождал Краснодар в 1943 году

98-летний ветеран – один из двух оставшихся в живых участников освобождения Краснодара в феврале 1943 года
Оксана КАДОЧНИКОВА
Николай Александрович Кономополо. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Николай Александрович Кономополо. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Николай Александрович Кономополо родился в 1925 году в хуторе Свободном Усть-Лабинского района Краснодарского края. Он рано потерял родителей и воспитывался в детском доме.

Когда грянула война, Коле было 16 лет. В таком возрасте на фронт не брали, но парень все-таки ушел воевать через два года. Он служил водителем, а в феврале 1943 год стал участником освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. После долгожданного снятия оккупации Николая Александровича перекинули в танковые войска.

Победу фронтовик встретил в Польше на границе с Германией. А через два года вернулся на родину. Военный опыт пригодился в мирной жизни. Николай Кономополо не расстался с машинами. Сначала работал трактористом в колхозе, потом водителем в «Книготорге».

НАГРАДЫ:

Орден «Отечественной войны» 2 степени.

Медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

Знак Почета «Отличник Советской Армии».

Медаль «Ветеран труда».

Знак «Отличный шофер».

Звание «Почетный гражданин города Краснодара».

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