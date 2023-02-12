Обессиленный Роман Костомаров после ампутации лишь шевелит губами

Фигурист Роман Костомаров Фото: Даниил ОПАРИН

Роман Костомаров – олимпийский чемпион и легенда фигурного катания. Уже второй месяц он борется за свою жизнь. От больничной койки спортсмена не отходят ни врачи, ни родственники. Они следят за его состоянием. А лучшие медики страны делают все, чтобы остановить гангрену.

Из-за инфекции Роман уже лишился стопы. Ее пришлось ампутировать, несмотря на все усилия медиков. Теперь под угрозой – руки чемпиона. Врачи сутками борются за них. Чтобы сохранить конечности.

Помимо друзей, за фигуриста переживают миллионы поклонников. Они желают Роману скорейшего выздоровления. И врачи делают все для этого. Например, они уже стабилизовали температуру мужчины. Но говорить о победе над болезнью еще рано. Состояние спортсмена еще тяжелое.

Но борется Роман не только с сепсисом. Из-за гангрены у него появились серьезные проблемы с сердцем и сосудами. А кровь чемпиона стала жидкой, сообщает 5-tv.ru.

Болезнь буквально испытывает на прочность Романа. За месяц он похудел до неузнаваемости. И до сих пор питается через зонд. Самостоятельно есть мужчина все еще не может.

Но врачи уже делают осторожные прогнозы. Они твердо убеждены, что даже после выписки Роман не избавится от таблеток и наблюдения специалистом. Они будут обязательны еще долгое время. Но главное для мужчины – выздороветь.

В первую очередь, за спортсмена переживают родные и близкие. Так конькобежец Иван Скобрев заявил, что Роман уже приходит в сознание.

- В сознание приводят его периодически, сейчас все больше и больше. Врач ЛФК с ним занимается. Толком говорить не может. Губами шевелит и пытается вставать, ворочается немножко – рассказал спортсмен в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.