Я хожу по краю. Рыжий из Иванушек сделал сенсационное заявление на прогулке в Сочи

Фото: скриншот видео

Пока звезды шоу-бизнеса загорают под палящим солнцем ОАЭ, Рыжий из Иванушек наслаждается видами Сочи. На курорте у Андрея Григорьева-Апполонова есть даже свое жилье. Но сидеть в апартаментах мужчина не любит. Он обожает прогулки по паркам и даже проводит экскурсии – для своих подписчиков.

Сотни тысяч людей следят за Рыжим в соцсетях. А его видео собирают миллионы просмотров. На днях певец побывал в Сочи. Он посетил Орлиные скалы и устроил «прогулки» с подписчиками.

- Это Орлиные скалы и гора Прометей, – с фирменной улыбкой говорит артист и переводит камеру на виды. Они завораживают.

- Скованные одной цепью, – продолжает Рыжий и показывает памятник своего «дальнего родственника – Прометея». Именно так называет титана из древнегреческой мифологии звезда.

Следом идут шокирующие кадры. Рыжий из Иванушек гуляет по краю обрыва. Под ним – целая пропасть, или 120 метров. Но звезду они не пугают. Они даже пинает камни вниз и продолжает поход.

- Я хожу по краю. Внизу – пропасть. Только взгляните, – добавляет мужчина.

Заканчивает экскурс Андрей историей дедов. Якобы они придумали, что на Орлиных скалах и мучили Прометея. А затем звезда показывает рыжую «Ниву». Но не уточняет, кому она принадлежит. Не исключено, что Рыжий из Иванушек передвигается по курорте на фирменном транспорте.

Напомним, ранее Андрей Григорьев-Апполонов открыл на курорте свой бутик – Рыжий. Он распахнули двери в местном аэропорту. А звезда не раз признавалась, что не променяет черноморское побережье даже на Монако.

- Сочи круче Монако, потому что все есть. Замечательно: люди кайфуют, танцуют, получают удовольствие от моря теплейшего, самого чистого и полезного в мире, - признавался музыкант.