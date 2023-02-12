Боялся испортить дружбу. Стало известно, почему Леонид Слуцкий отказал Сергею Галицкого

Фото: пресс-службы ФК Краснодар

Этой зимой футбольный клуб «Краснодар» сменил главного тренера. Александра Сторожука сменил Владимир Ивич. Последний год он работал в израильском «Маккаби». Но 4 января принял предложение Сергея Галицкого.

По данным РИА Новости, Владимир Ивич был не первым в шорт-листе «быков». Сергей Галицкий успел сделать еще минимум одно предложение – Леониду Слуцкому. Но коуч отказал.

- Он хотел сохранить хорошие отношения с владельцем клуба, так как они приятельствуют достаточно давно, – рассказал источник.

Так выяснилось, что Сергей Галицкий и Леонид Слуцкий вместе занимаются развитие детского и юношеского футбола. Чтобы сохранить дружеские отношения, экс-тренер сборной России отказался от переезда в Краснодар.

Добавим, что последней командой Леонида Слуцкого был казанский «Рубин». Он покинул Казань по собственному желанию прошлой осенью.

Напомним, что Сергей Галицкий выиграл у Леонида Слуцкого спор десятилетия. В 2012-м мужчины забились, что мечта бизнесмена об 11 воспитанниках клубной академии в составе не сбудется. Но она сбылась. В матче 29-го тура чемпионата России против ЦСКА на поле одновременно вышли 11 выходцев школы черно-зеленых.

На что спорили мужчины, неизвестно даже сейчас – спустя десять лет. Но есть две версии. Одна из них – ящик дорого вина, другая – временный переезд Слуцкого на Кубань. Он должен был две недели тренировать детей в академии «Краснодара». Если бы проиграл бизнесмен, он бы постелил поле в любом месте, где сказал бы тренер.

Спустя десять лет Сергей Галицкий сделал сразу две вещи: сперва исполнил мечту, затем – выиграл сбор. Если бы российские клубы не отстранили от еврокубков, этот сезон «быки» провели бы в Лиге конференций УЕФА. То есть бизнесмен выполнил условия спора. Но в академии Леонида Слуцкого никто не увидел.