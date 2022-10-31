МВД опубликовало фото с места ДТП автобуса и троллейбуса в Краснодаре

Фото: t.me/mvd_23

Вечером 30 октября в Краснодаре произошло жесткое ДТП с автобусом и троллейбусом. По предварительным данным, 37-летний водитель «ПАЗ» нарушил дистанцию и врезался в «рогатый» горэлетротранспорт, который остановился на красный сигнал светофора.

- Авария произошла около 16:30 на перекрестке в районе дома № 35 на улице Красных Партизан, там столкнулись маршрутный автобус и троллейбус. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием общественного транспорта, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: t.me/mvd_23

В ведомстве добавили, что в результате аварии девять пассажиров автобуса доставлены в больницу для осмотра.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося, проводится проверка.

Фото: t.me/mvd_23

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 30 октября около 11 часов утра многочисленные свидетели наблюдали катастрофу. Дельтаплан сначала взмыл над вершинами гор в Адыгее, а потом внезапно накренился и спикировал в пропасть. Два человека погибли.