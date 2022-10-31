Александра Трусова заняла 3-е место в одиночной программе на этапе Гран-при в Сочи

Фигуристка также призналась, что никогда в карьере не катала два сезона подряд. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Сочи завершился второй этап Гран-при России по фигурному катанию. По результатам соревнований Александра Трусова заняла 3-е место в женской одиночной программе.

В выборе музыке для выступления фигуристки тренерский состав решил остановиться на треке Ainsi Bas La Vida в исполнении Indila для короткой программы. Трусова рассказала, что сама настояла именно на данной композиции. А вот в произвольном прокате болельщики услышали всем хорошо знакомую песню I Believe I Can Fly. Именно с этим треком Александра исполнила рекордное количество четверных прыжков на Играх в Пекине.

Однако, несмотря на удачный выбор музыки, начало сезона дался Трусовой нелегко. Александра решила поставить в программу четверной лутц, но не смогла его чисто выполнить.

- Мои первые соревнования после Олимпиады. Мне всегда было тяжело выступать, дело не в подготовке, просто вот так. Просто волнуюсь. Конечно, в постолимпийский сезон тяжелее, чем было. Но я старалась. Лутц я давно прыгаю, - рассказала Александра Трусова после проката.

Фигуристка также призналась, что никогда в своей карьере не катала два сезона подряд.

- Мне в целом всегда все давалось не очень легко, поэтому не привыкать. Нет мыслей поменять этапы, — добавила Трусова.

Но тренер Александр Жулин считает, что дело не в волнении. По его словам, у Саши присутствует лишний вес. Именно из-за него у спортсменки страдают прыжки. Несмотря на прекрасное выполнение других элементов, дерзкая молодежь может легко обходить Трусову.

По итогам второго этапа Гран-при России, третье место заняла 18-летняя Александра Трусова - 208,55 балла. На второе место пьедестала поднялась Софья Самоделкина - 218,73 балла. А золотую медаль забрала Аделия Петросян - 239,31 балла.

К слову, в мужской одиночной программе с преимуществом почти в 38 баллов победу одержал Марк Кондратюк. Как удалось узнать «КП» - Кубань», в соревнованиях спортивных пар на первое место пьедестала поднялись Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. А в танцах на льду справедливо получили золотые медали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.