Гидрометцентр предупредил о мокром снеге в Краснодарском крае

Снег и ветер ожидаются в регионе Фото: Александр КОЦ

В Гидрометцентре предупредили мокром снеге на юге России. Он ожидается в Краснодарском крае и предгорье республик Северного Кавказа 31 октября.

- На юге хоть и не так холодно, как в центре страны, но там ожидается непогода с сильными осадками, на севере и в горных районах Краснодарского края - даже в виде мокрого снега. Кроме этого, ветер усилится до 20 м/с, - сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Это не первый снег в горах Кубани, в начале недели снег уже покрывал одну из горных вершин региона.

- Пять дней тому назад снег уже выпадал в горах Краснодарского края, - отметил синоптик.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что также по данным краевого гидрометцентра 31 октября в Краснодарском крае пройдут дожди, в горах – снег.

- Над территорией Кубани сегодня пройдет циклон. Облаков в небе станет больше. Ожидаются дожди, в отдельных районах сильные с грозой. В горах - дождь с мокрым снегом, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Синоптики добавили, что в регионе усилятся порывы ветра по краю до 15-20 м/с, в Краснодаре 12-14 м/с. Температура воздуха днем поднимется до отметки +17 градусов, в горах всего +8, на Черноморском побережье +18. А в ночь на 1 ноября резко похолодает – дневные температуры опустятся до 11 градусов.