Выставка тактильных копий картин Шишкина и Малевича пройдет в Краснодаре

Полотно музея имени Коваленко можно будет в буквальном смысле слова потрогать. Фото: пресс-служба музея имени Коваленко.

В Краснодарском художественном музее имени Федора Коваленко для его слабовидящих и незрячих посетителей с 2 ноября будут доступны тактильные копии экспонатов постоянной экспозиции «Русское искусство XVI – начала XX веков».

Постоянная экспозиция «Русское искусство XVI – начала XX веков» будет дополнена шестью тактильными копиями произведений, являющихся визитными карточками музея. Это икона «Сретение Господне», полотна «Портрет великой княгини Анны Павловны» Джорджа Доу, «Солнце в лесу» Ивана Шишкина, «Елочный торг» Бориса Кустодиева, «Супрематизм» Казимира Малевича и «Натюрморт» Петра Кончаловского.

Тактильная копия «Елочного торга» Бориса Кустодиева. Фото: пресс-служба музея имени Коваленко.

Организация тактильной экспозиции постоянной выставки стала возможной благодаря победе художественного музея имени Коваленко в 2021 году в конкурсе «Создание тактильных копий музейных экспонатов» программы «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

– Мы хотим, чтобы все музеи России были доступны для тех, кто лишен дара видеть. В рамках программы «Особый взгляд» мы проводим грантовые конкурсы на адаптацию произведений искусства и стремимся к тому, что проблема была решена на законодательном уровне, – рассказала «КП»-Кубань» руководитель программы фонда «Особый взгляд» Ксения Дмитриева – Тактильные макеты получили более 45 музеев от Владивостока до Петрозаводска.

Тактильные копии в зале русского авангарда. Фото: пресс-служба музея имени Коваленко.

Как отмечают сотрудники нашей картинной галереи, появление новых экспонатов, адаптированных для слабовидящих и незрячих посетителей с помощью шрифта Брайля, позволит Краснодарскому художественному музею имени Федора Коваленко расширить возможности для коммуникации с людьми с ограниченными возможностями и познакомить их с коллекцией музея.

– Мы давно и активно создаем доступную среду для посетителей и развиваем различные инклюзивные программы, – отметил директор художественного музея имени Коваленко Иван Озерский – Появление тактильных копий, изготовленных на средства гранта, позволит незрячим посетителям детально познакомиться с самыми знаковыми предметами из фондов музея.