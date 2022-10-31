Молодых агрономов поддержит грант

Студентам-аграриям рассказали о передовых технологиях минерального питания растений. Фото: Владислав Теплухин

Главный аграрный вуз региона – Кубанский ГАУ – станет площадкой для разработки новых технологий выращивания сельхозкультур. Конкурс на соискание гранта для студентов и преподавателей объявила крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро»).

О новинках минерального питания – из первых уст

- Этот грант для студентов – первый в практике «ФосАгро-Регион», и мы рады, что нашу инициативу поддержали Кубанский ГАУ и региональное министерство образования, – заявил гендиректор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. – Мы уверены, что работа в рамках этого гранта позволит студентам взглянуть на агрономию с экономической точки зрения. С другой стороны, стимулирование научно-исследовательской работы студентов позволит им развиваться в сфере минерального питания растений, которая сегодня как никогда востребована в АПК.

В Краснодарском крае сеть представлена компанией «ФосАгро-Кубань». На протяжении многих лет она - надежный партнер кубанских аграриев в сфере минерального питания растений. В регионе работают пять центров дистрибуции. Они обеспечивают хозяйства края всеми видами удобрений «ФосАгро», а это более 50 марок.

Уже не первый год специалисты компании организовывают лекции для студентов факультета агрохимии и защиты растений КубГАУ. Встречи традиционно проходят в учебном центре «ФосАгро-Регион». Его компания открыла в 2018 году и оснастила современным оборудованием. Для того чтобы процесс был живым и интересным, студенты могут воспользоваться бинокулярами, цифровыми микроскопами. А еще в распоряжении учащихся – наглядные пособия и образцы удобрений.

На лекциях представители компании традиционно рассказывают о результатах своих исследований. Фото: Владислав Теплухин

Перед объявлением о конкурсе компания провела очередную лекцию. Студентам-аграриям рассказали о передовых технологиях минерального питания растений. Главный тезис – как человек не может жить и работать без пищи, так и растения не дадут урожай без качественных удобрений.

Эксперты «ФосАгро-Регион» изучают эффективность систем минерального питания во всех регионах своего присутствия. На Кубани ежегодно закладываются более десяти опытов на разных культурах.

- Наши партнеры – сотни успешных сельхозпредприятий, накопленная нами база знаний позволяет реализовать эффективные решения по оптимизации минерального питания в любой природно-климатической зоне края, на всех типах почв, – сообщил директор «ФосАгро-Кубань» Павел Чехлань. – Наша задача – найти новые решения, которые не только обеспечат стабильный прирост урожайности, независимо от погодных условий, но и принесут агробизнесу более высокий доход.

Свежие идеи – в опытные поля

В поиске таких решений в этом сельхозсезоне примут участие молодые специалисты. Задача конкурсантов – предложить и испытать на полях системы минерального питания под кукурузу на зерно. При этом нужно добиться повышения среднестатистической урожайности в Центральной зоне края и получить в среднем не менее 100 центнеров с гектара. Главный акцент – опыты должны быть научно обоснованы и экономически эффективны.

Для каждого участника конкурса эксперты «ФосАгро-Кубань» проведут консультации, предоставят необходимую информацию. Фото: Владислав Теплухин

Студентам необходимо самостоятельно рассчитать дозы минеральных удобрений, а еще грамотно их внести. Но на этом работа не заканчивается – учащиеся также будут участвовать в дальнейшем процессе и следить за последующим циклом полевых работ. В свою очередь, эксперты «ФосАгро-Кубань» проведут консультации, предоставят необходимую дополнительную информацию. Кроме того, студенты смогут воспользоваться лабораторией для полевых агрохимических исследований. К слову, компания также предоставит для проведения опытов необходимые марки минеральных удобрений «ФосАгро» – то есть всем необходимым студентов обеспечат.

– Задача амбициозная, но выполнимая, – считает декан факультета агрохимии и защиты растений КубГАУ Иван Лебедовский. – Всем, кто пройдет отбор, мы, конечно же, поможем. А результаты этой работы студенты могут опубликовать в виде квалификационной выпускной работы или научной статьи.

Новая порция знаний

Выбор темы дипломной работы – один из определяющих в карьере молодого специалиста. Студент 4-го курса Данил Семеняков его уже сделал. Определиться ему помогли лекция и конкурс компании «ФосАгро-Кубань».

– Свою дипломную работу я планировал сперва посвятить рапсу. Но для участия в конкурсе уже готов заменить культуру на кукурузу. Хочу себя проявить в этом проекте, считаю это престижным, – объяснил студент.

Данил Семеняков собирается подать заявку на конкурс компании «ФосАгро-Кубань» и побороться за грант. Фото: Евгения СОРОКА

Из этой лекции парень почерпнул довольно много.

– Конечно, впечатляют результаты исследований, которые проводит «ФосАгро-Кубань», – продолжил Данил Семеняков. – На занятиях в университете мы изучаем удобрения, но из лекции я в очередной раз понял, насколько важна правильность внесения. Бездумно подходить к этому нельзя – особенно если нацелен на увеличение урожайности.

Его однокурсница Валерия Михайлова нашла для себя на лекции дополнительный материал для изучения.

Валерия Михайлова хочет связать свою жизнь с наукой. Фото: Евгения СОРОКА

– Я планирую идти в магистратуру, хочу связать свою жизнь с наукой. Для меня большой интерес представляет опыт использования жидких удобрений, я считаю, что это очень перспективная марка для нашего региона. У компании «ФосАгро-Кубань» есть такая марка – жидкое комплексное удобрение и есть данные об их эффективности. Очень интересно изучить все это и, конечно, испытать на практике, – рассказала Валерия.

Среди тех, кто присутствовал на лекции, были и ребята, уже работающие на земле. Не один год они помогают родителям. Студента 4-го курса Андрея Железниченко педагоги называют агрономом-хозяйственником. Все полученные знания молодой человек давно применяет на практике.

Андрея Железниченко педагоги называют агрономом-хозяйственником - молодой человек уже давно применяет полученные знания на практике. Фото: Евгения СОРОКА

– Я из тех, кто постоянно узнает что-то новое и сразу же стремится это попробовать. Побывать на лекции такой авторитетной компании для меня очень ценно. Ведь мало где найдешь столько настоящего живого опыта и такие компетенции, – считает Андрей Железниченко. – И, конечно, важно, что компания дает нам возможность себя проявить и предоставляет помощь. Отдельно хочу отметить агрономическое сопровождение, которое оказывает компания. Это огромная помощь не только для нас в этом проекте, но и вообще – для всех хозяйств в их работе. Я уже не раз посещал и лекции «ФосАгро-Кубань», и экскурсии. Слежу за этой компанией: она не стоит на месте, разрабатывает все новые и новые решения. Я уверен, что за такими предприятиями будущее.

Из первых уст

Инициативу «ФосАгро-Кубань» по проведению конкурса для молодых агрономов высоко оценили министр образования, науки и молодежной политики края, а также ректор КубГАУ.

– В крае реализуется несколько проектов по развитию аграрного образования. Важно, что их поддерживают участники рынка. Так, проекты Кубанского ГАУ и «ФосАгро-Кубань» способствуют стабильному притоку в аграрный сектор молодых специалистов и обеспечивают преемственность аграрного образования в нашем регионе, – отметила Елена Воробьева, министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Ректор Кубанского ГАУ Александр Трубилин отметил, что поддержка студенческих исследований важна и для всей сельскохозяйственной отрасли в целом.

– Для повышения урожайности кукурузы, а также в условиях изменяющихся почвенно-экологических параметров, аграриям необходимо использовать интенсивные технологии, позволяющие максимально реализовать биологический потенциал современных сортов и гибридов, в том числе отечественного производства, – считает Александр Трубилин. – В то же время, важно, чтобы студенты нарабатывали практические навыки еще в период обучения. Совместные проекты университета и «ФосАгро-Кубань» дают такую возможность: студенты открывают для себя много нового и под руководством наставника могут получить хорошую практику выполнения научных исследований. Очевидно, что такая форма взаимодействия интересна и университету, и компании, а также принесет пользу кубанскому сельскому хозяйству.

В этом году «ФосАгро-Кубань» также провела месяц агротехнологической промышленности в школах Краснодарского края в рамках пилотного проекта «Профориентационные уроки будущего». Его организовало краевое министерство образования, чтобы помочь будущим выпускникам выбрать профессию. Третьим участником проекта стал Кубанский ГАУ.