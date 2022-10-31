«Ночь искусств» 2022 в Краснодаре: где и что посмотреть, список музеев, театров, библиотек, полная программа мероприятий

Ночь искусств пройдет в Краснодаре 4 ноября. Фото: Архив "КП"

4 ноября с 18:00 до 22:00 в Краснодаре пройдет Всероссийская культурная акция «Ночь искусств», посвященная Дню народного единства.

– «Ночь искусств» ежегодно проходит в Краснодаре под девизом «Искусство объединяет», – рассказали «КП»-Кубань» в министерстве культуры Краснодарского края. – Мероприятия акции в Краснодаре будут посвящены единству народов и этносов России, имеющих общие исторические и культурные корни с Новороссией как частью большой семьи.

В Ночь искусств можно бесплатно побывать на специальных мероприятиях в музеях и театрах. Фото: Архив "КП"

В «Ночи искусств» 2022 в Краснодаре примут участие театры, концертные залы, музеи, библиотеки. В «Ночь искусств» их можно посетить бесплатно. Рассказываем, какие мероприятия пройдут в них: вот их полная программа.

В Краснодарском академическом театре драмы имени Максима Горького откроется выставка «Великий русский театр» с инсталляциями о русских театральных реформаторах: Островском, Станиславском, Чехове, Мейерхольде. Ее музыкальный сопровождением станет живое исполнение сочинений Сергея Прокофьева. Гости театра смогут стать участниками интерактивной игры по словарю Владимира Даля и побывать на ночной экскурсии по закулисью.

Краснодарское творческое объединение «Премьера» имени Леонарда Гатова в фойе Музыкального театра представит выставку «История России на театральной сцене» декораций и костюмы постановок Музтеатра и Театра балета Юрия Григоровича. О русском фольклоре и этнической самобытности в классике расскажут на интерактивной лекции «Образ русского народа в классическом искусстве» с розыгрышами и в викторинами. Русские романсы прозвучат в исполнении солистов театра.

Во время акции учреждения культуры будут работать до позднего вечера. Фото: Архив "КП"

В Центральном концертном зале покажут документальный фильм «Дорогие мои, земляки», снятый к 200-летию Кубанского казачьего хора. Гости площадки смогут увидеть выставку, посвященную Александру Невскому и Александру Суворову «Александры – защитники Отечества» и посетить концерт «России славные сыны» оркестра камерной музыки «Благовест».

В Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко выступят артисты Государственного эстрадно-симфонического оркестра, русского народного оркестра «Виртуозы Кубани», ансамбля русских народных инструментов «Маэстро» и хора ансамбля «Кубанская казачья вольница имени Николая Кубаря». Артисты ансамбля «Ивушка» исполнят песни Григория Пономаренко, затем выступят ансамбли «Скрыня», «Гильце» и хор филармонии, которые исполнят эстрадные песни российских композиторов.

Краснодарцы посетят выставки, экскурсии, лекции и мастер-классы. Фото: Архив "КП"

Краснодарский краевой театр кукол покажет сказ о полководце князе Александре Невском – спектакль «Заступник земли русской» для семейного просмотра.

Артисты Театра защитника Отечества исполнять песни военных лет, прочтут монологи из спектакля «Судьбы героев» и проведут викторины. Зрители смогут перевоплотиться в актеров и стать участниками пьесы-сказки «Загадка курочки рябы».

Музеи, театры и библиотеки готовят тематические события для детей. Фото: Архив "КП"

В Краснодарской универсальной научной библиотеке имени Александра Пушкина откроется серия выставок. На выставке-панораме «Край родной, ты сердцу дорог» покажут редкие документы, альбомы и книги по истории Краснодарского края. На выставке «Долгое возвращение домой» можно увидеть книги и периодику о единстве народов России и Новороссии. На мини-выставке «Земля красоты и добра: культура и искусство Адыгеи» можно увидеть работы художников соседней республики. Фотовыставка «Бессмертный Пушкинский полк» познакомит с сотрудникам библиотеки-участникам Второй мировой.

Краснодарская юношеская библиотека имени Ивана Вараввы подготовит видеообзор «Страна, что названа великой», книжно-иллюстрированную выставку «Мы верим в тебя, Россия!», презентацию «Минин и Пожарский» и экспресс-викторина «Мы едины – мы непобедимы». Также посетителей пригласят на экскурсию по мини-музею кубанского поэта, чье имя носит библиотека.

Ночь искусств в Краснодаре проводится ежегодно. Фото: Архив "КП"

Краснодарская детская библиотека имени братьев Игнатовых проведет для посетителей этно-фольклорные встречи «Многоцветная Кубань – территория единства», презентует книгу «В единстве - сила, в единстве - мы!». Детвору ждут мастер-классы по изготовлению оригинальных поделок в различных техниках «Творчество объединяет».

Краснодарская специальная библиотека для слепых имени Антона Чехова проведет программу «Калейдоскоп народного фольклора», где посетители узнают больше о культуре народов Кубани, и экскурс в историю«Роль Екатерины II и Потемкина в истории Новороссии». Также запланирован показ отрывка из советского фильма «Адмирал Ушаков» и викторина «Народным традициям жить».

В Краснодарском историко-археологическом музее-заповеднике имени Евгения Фелицына состоится показ школы танца «Мимолетности», театрализованная экскурсия «Как казаки на Кубань пришли» и цикл лекций, где посетителям впервые покажут редкие предметы из фондов музея. В музее пройдут викторины и мастер-классы.

Краснодарский художественный музей имени Федора Коваленко представит посетителям проект «Образы России: нить поколений» художников Андрея и Николая Полюшенко, выставки пейзажиста Георгия Митрофанова к 100-летию со дня его рождения и традиционных кукол «На Кубани мы живем…». Также здесь можно увидеть живопись музейной студии «Меланка», выставку «Ангел-хранитель» ко Дню матери и посетить мастер-класс по созданию одноименной куклы, стать участником экскурсии «Россия и Новороссия: общие культурные корни».

Музеи во время акции не закроют свои двери вечером. Фото: Архив "КП"

Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств приглашает на персональную выставку «Утро завтрашнего дня» Павла Николева, выставку кукол в «Хоровод дружбы», выставку графики «Краски из сердца», выставку «История российского оружия» и фотовыставка Союза фотохудожников России «Состояние». Также в зале пройдут лекции о фотоискусстве и мозаики, мастер-класс по рисованию для детей и взрослых и показ коллекции одежды «Модернистки» модельера Игоря Абрамова.

В историческом парке «Россия – моя история» можно увидеть мультимедийную выставку «Рюриковичи. Романовы» и художественную выставку «Виктор Лихоносов в наших сердцах, или Наш маленький Париж» к 85-летию со дня рождения классика кубанской литературы. В парке пройдет интерактивная игра «Смута в лицах», экскурсия по выставке «Народное достояние Кубани» и кинопоказ «Святые места Кубани».

В«Кубанькино» покажут анимационный фильм «Пересвет и Ослябя», военно-исторические драмы «Батальон» и «Мария. Спасти Москву».

БУДЬ В КУРСЕ

Завершая цикл «ночей»

Акция «Ночь искусств» проводится в нашей стране с 2013 года по инициативе министерства культуры РФ и завершает ежегодный цикл бесплатных культурных «ночей»: «Ночи музеев», «Ночи кино».