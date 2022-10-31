Модернизация санаториев, реконструкция отелей, новые дороги и пляжи: что сделают в Сочи по новым инвестпроектам

Отели реконструируют. Фото: Иван ВИСЛОВ

Администрация Сочи взяла на себя реализацию 35 крупных инвестпроектов. Благодаря им, на курорте появятся новые объекты санаторно-курортной, гостиничной, туристической и даже сельскохозяйственной отраслей. Но все же основная часть проектов направлена на модернизацию курортной сферы.

- Проекты привлекут в экономику не менее 400 миллиардов рублей и дадут нам более 25 тысяч новых рабочих мест, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Каждый из инвестпроектов также предполагает строительство или реконструкцию сопутствующей инфраструктуры – дорог, мостов, пляжей и набережных, дополнительное озеленение территорий.

Например, в Адлерском районе появится новый агропромышленный кластер. Его создадут для того, чтобы развивать сельский туризм. К тому же, здесь будут производиться молочную и кисломолочную продукцию. Планируется развивать животноводческие фермы и винодельческие угодья.

Администрация собирается построить центр подготовки спортивного резерва по лыжным видам спорта. А в горном кластере появятся новые гостиничные комплексы.

В Лазаревском районе Сочи инвесторы собираются модернизировать заброшенный пансионат в Якорной Щели. Здесь появятся современный курортный комплекс. Кстати, отель будет рассчитан на 1000 номеров по системе ultra all-inclusive с собственной медицинской базой.

Инвесторы займутся и благоустройством береговой полосы. Будут созданы обширные парковые зоны. Строители не забудут и об парковках для автомобилей.

- В Хостинском районе планируется завершение реконструкции отеля. Емкость комплекса составит более 480 номеров, будет создано порядка 380 рабочих мест, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

В Центральном районе масштабное обновление ждет гостиницу «Приморская», санаторий имени Кирова. На данных объектах уже ведется активная работа.