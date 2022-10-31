На Кубани заведующая моргом в пять раз завышала стоимость подготовки умерших к погребению

Приговор вступил в силу

В Усть-Лабинске заведующая патолого-анатомическим отделением районной больницы завышала стоимость услуг. За устранение дефектов и косметическую подготовку тела к захоронению женщина брала от 4500 до 5000 рублей, вместо законно установленных 875 рублей.

- В 2019 году подсудимая являлась заведующей патолого-анатомическим отделением Усть-Лабинской центральной районной больницы. Она получала брала от граждан по 4500 до 5000 рублей за косметологические услуги перед погребение. После этого в кассу больницы женщина вносила законные 875 рублей, а оставшимися деньгами распоряжалась по своему усмотрению, - сообщили в Объединенной пресс-службе суда.

Следователи расценили действия сотрудницы морга не как взяточничество, а как «превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан». Женщина отделалась штрафом.

- Рассмотрев материалы дела, суд признал Татьяну Макарову виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, - сообщили в суде.

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