Мощные смерчи в Геленджике наблюдали отдыхающие

Жители Геленджика заметили вдалеке смерч и успели заснять Фото: кадр из видео

В Краснодарском крае в последние дни действует неутешительный прогноз. Местами в регионе синоптики обещали дожди, а в море и вовсе могли сформироваться смерчи. Очередное штормовое предупреждение по непогоде, например, объявили накануне в Сочи. А на следующий день, 31 октября, смерчи в Черном море заметили жители Геленджика.

Очевидцы успели заснять на видео образовавшиеся воронки. На кадрах видно, как в небе сгустились тучи, а шквалистый ветер не успокаивается. Тем временем вдалеке закручивается большой воздушный столб. Гигантская воронка образовалась прямо на глазах жителей.

К счастью, мощный смерч не добрался до берега. Разрушений и последствий от возникшей воронки на курорте нет.

Тем временем жителей и гостей региона предупреждают соблюдать осторожность. Особенно это касается Сочи, где в настоящее время действует штормовое предупреждение. На курорте обещают мощные дожди.

- Утром и днем 31 октября на территории Сочи местами ожидаются сильные грозовые дожди. В связи с прогнозами жителям рекомендовано оставаться дома, следить за состоянием отопительной и осветительной систем: в случае перебоев с подачей энергии отключить все газовые и электрические приборы. Необходимо обращать внимание на sms-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

А в последний день октября в крае вовсе обещают мокрый снег и шквалистый ветер. Он ожидается в регионе и предгорье республик Северного Кавказа.

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