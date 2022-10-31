Следователи показали все, что осталось от дельтаплана. Фото: Западное СУТ

Эксперт озвучил причины крушения дельтаплана в Адыгее, где погибли двое. Напомним, трагедия случилась 30 октября около 11:00. Дельтаплан с 48-летним пилотом и 43-летней пассажиркой на борту сначала взмыл над вершинами гор в Адыгее. А потом внезапно накренился и спикировал в пропасть. Ранее стало известно, что причиной падения мотодельтаплана могла стать деформация крыла.

- На кадрах видно, что во время полета крыло буквально переломилось. Из-за этого пилот потерял управление - летательный аппарат устремился вниз и упал. Причин может быть несколько. Не исключено, что ранее крыло дельтаплана уже было частично деформировано. Перед взлетом этому не уделили должного внимания, и в итоге случилась беда, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» летчик-конструктор Петр Адамов.

Кроме того, по словам эксперта, свою роль могла сыграть и конструкция дельтаплана.

- С гибким каркасом можно создать значительно меньшую перегрузку, чем на дельтапланах с жестким. И это должен учитывать пилот во время полета, - добавляет Петр Адамов. - Потому что, когда крыло попадает в сильные восходящие потоки, при ускорении, направленном вверх, увеличивается нагрузка на него.

Напомним, следователи Западного межрегионального управления на транспорте возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас правоохранители изучают всю летную документацию и опрашивают свидетелей.

- Но пилот не имел ни прав, ни разрешений летать на этом аппарате. Более того, услуги платные оказывал незаконно, - уточнили следователи.

Известно, что ростовчанке за смертельное развлечение пришлось раскошелиться - она заплатила пять тысяч рублей.

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