На длинные выходные Кубань утонет в пелене. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Длинные выходные на этой неделе многие кубанцы уже распланировали. Большинство жителей собираются выбраться с друзьями или семьей за город. Вот только погода на ноябрьские праздники на Кубани, увы, не сильно порадует.

Погода на ноябрьские праздники на Кубани: прогноз погоды на День народного единства, температура, осадки

4 ноября Кубань окутают густые туманы. Пелена будет довольно плотной, причем на всей территории региона, о чем спешат предупредить синоптики.

- Местами видимость на дорогах сильно ухудшится — до 100 метров. Потому рекомендуем водителям быть особенно осторожными, если планируете поездки, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.

Кроме того, 4 ноября на Кубани прогнозируют дождь, правда, он будет кратковременный. 5 и 6 числа небо прояснится. Правда, во второй половине дня воскресенья начнет усиливаться ветер — порывы его достигнут 12-17 метров в секунду.

Кстати, мокрого снега на праздники метеорологи не ждут. А вот температура будет неустойчивой — настроение испортят температурные качели.

- В ночные часы отметки будут колебаться от 3 до 8 градусов со знаком плюс, самую холодную ночь прогнозируем в ночь на 6 ноября, - добавляет «КП» - Кубань» Светлана Попова. - Днем 4-го числа воздух прогреется до 8-12 градусов, 5 и 6 ноября — до 13 градусов.

Словом, температурный режим по-прежнему позволит использовать кубанцам летнюю резину. Этот вопрос станет ребром, по прогнозам, лишь в середине ноября.

Ранее, гидрометцентр предупредил о мокром снеге в Краснодарском крае. Он ожидается на Кубани и предгорье республик Северного Кавказа.