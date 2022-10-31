Хроники мобилизации на Кубани: частичная мобилизация завершена

Слушайте "Хроники мобилизации на Кубани" на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».
Истории призывников, рассказы добровольцев и только самые актуальные новости в программе "Хроники мобилизации на Кубани». Евгения Хилько и Дмитрий Кочергин держат оборону!
Главные темы этого эфира:
- Завершаются мероприятия по частичной мобилизации;
- Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию том, что началось распространение новых повесток;
- Даем ответы на самые популярные вопросы о мобилизации.
Слушайте программу "Хроники мобилизации на Кубани" в понедельник и среду в 17:00 на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».