Хроники мобилизации на Кубани: частичная мобилизация завершена

Слушайте "Хроники мобилизации на Кубани" на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

Истории призывников, рассказы добровольцев и только самые актуальные новости в программе "Хроники мобилизации на Кубани». Евгения Хилько и Дмитрий Кочергин держат оборону!

Главные темы этого эфира:

- Завершаются мероприятия по частичной мобилизации;

- Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию том, что началось распространение новых повесток;

- Даем ответы на самые популярные вопросы о мобилизации.

Слушайте программу "Хроники мобилизации на Кубани" в понедельник и среду в 17:00 на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».