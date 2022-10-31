Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 октября 2022 10:25

Хроники мобилизации на Кубани: частичная мобилизация завершена

Сообщаем последние новости и важные объявления
Евгения СОРОКА
Слушайте "Хроники мобилизации на Кубани" на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

Слушайте "Хроники мобилизации на Кубани" на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

Истории призывников, рассказы добровольцев и только самые актуальные новости в программе "Хроники мобилизации на Кубани». Евгения Хилько и Дмитрий Кочергин держат оборону!

Главные темы этого эфира:

- Завершаются мероприятия по частичной мобилизации;

- Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию том, что началось распространение новых повесток;

- Даем ответы на самые популярные вопросы о мобилизации.

Слушайте программу "Хроники мобилизации на Кубани" в понедельник и среду в 17:00 на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

Интересное