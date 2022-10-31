В Сочи мужчина написал предсмертную записку от имени убитой им женщины

Мужчину заключили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве 38-летней сожительницы.

Мужчина и женщина долгое время проживали вместе в съемной квартире на улице Батумское шоссе. Днем 21 апреля они в очередной раз распивали алкоголь. Между сожителями произошел конфликт на бытовой почве. Мужчина решил не продолжать разборки и схватил футболку, которой задушил потерпевшую.

-После этого, желая скрыть следы совершенного преступления, фигурант расположил тело погибшей так, как будто она сама свела счеты с жизнью, а также написал от ее имени предсмертную записку, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Когда правоохранители прибыли на место преступления, то мужчина заявил, что он просто лег спать. А на утро обнаружил, что женщина больше не дышит.

Однако следователю версия обвиняемого показалось неубедительной. К тому же, соседи рассказали, что из их квартиры постоянно доносилась ругань и были скандалы. Родственники погибшей подтвердили, что у нее никогда не было подобных мыслей.

- Был назначен полный комплекс судебных экспертиз, которые подтвердили причастность мужчины к убийству. Так, выводами почерковедческой экспертизы было подтверждено, что предсмертную записку от имени сожительницы написал сам обвиняемый, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчину заключили под стражу. Следователи направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что жителю Анапы за убийство сожительницы дали 5,5 года тюрьмы. Они вместе злоупотребляли спиртным.