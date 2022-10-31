Урожай круглый год под контролем автоматики. Умные теплицы для фермерского хозяйства производят на Кубани

Компания «Агро-Итал-Сервис» - лидер по производству теплиц в ЮФО

Современные технологии открывают для фермеров новые возможности для создания высокопроизводительных предприятий. К таким видам сельскохозяйственной деятельности относятся тепличные хозяйства. В полностью укомплектованных «умных домах» для овощей, цветов и зелени можно круглый год получать урожай и реализовывать свою продукцию в разных регионах страны. Уже более 15 лет добиться крупных успехов аграриям помогает компания «Агро-Итал-Сервис». Специалисты берут на себя разработку проекта для создания теплиц «под ключ», инженерное оснащение, производство и строительство тепличных комплексов.

- Наша компания занимается выпуском порядка 4 версий блочных или промышленных теплиц и порядка 16 версий туннельных теплиц для небольших фермерских и подсобных хозяйств. Все они предназначены для выращивания как овощной группы – томатов, огурца, баклажана, так и цветов на срез и в горшках, а также рассады любого вида. Теплицы оснащены современным инженерным оборудованием, в том числе автоматизированными системами полива, системой управления микроклиматом, рециркуляцей, испарительным охлаждением. Весь набор дает автоматизированное управление тепличным комбинатом, что исключает человеческий фактор и приводит к максимальной урожайности, - рассказал коммерческий директор ООО «Агро-Итал-Сервис» Александр Босов.

На основе собственного производства компания «Агро-Итал-Сервис» построила в чистом поле около 70 тепличных хозяйств общей площадью 210 Га в 35 регионах России и СНГ. Размах поражает – теплицы кормят жителей Калининграда и Дальнего Востока, Архангельска и Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев.

Крупное хозяйство по выращиванию огурцов в Ставропольском крае

Теплицы пятого поколения для выращивания огурцов

В селе Новоселицкое Ставропольского края теплицы компании «Агро-Итал-Сервис» появились 4 года назад. Со слов Заказчика, они долго изучали предложения, ездили в Турцию, рассматривали установку испанской конструкций, но в конце концов решили обратиться к российскому производителю теплиц. О своем выборе ни разу не пожалели. Теплица работает, как часы, урожай огурца здесь собирают три раза в год.

- В выращивании овощей мелочей не бывает, поэтому мы долго выбирали фирму, которая построит нам тепличное хозяйство. У «Агро-Итал-Сервис» - лучшее соотношение по показателям цена-качество, поэтому решили обратиться к ним. Специалисты компании уделили много времени, чтобы не только установить конструкцию, но и создать единый проект. Наполнение теплицы – лотки, полив, создание микроклимата – все это разные производители, и надо было эти компоненты увязать в одно производство, чтобы оно функционировало без замечаний. Это сделать удалось. Осенью 2018 года был первый оборот огурца, - рассказал генеральный директор ООО «Дав Билдинг» тепличный комплекс «Солнечное Ставрополье» Сергей Щербинин. - В процессе эксплуатации теплица ведет себя ожидаемо. То, что мы от нее хотим, мы получаем, отклонений в работе нет, все работает штатно.

Теплица пятого поколения дает урожай три раза в год

Полностью компьютеризированный процесс работы теплицы позволяет регулировать температуру, влажность, полив, подкормку растений. В котельной утсановлено оборудование, которое может не только отапливать умный дом для выращивания огурцов, но и отдавать углекислый газ, что заметно увеличивает урожайность. За два месяца на предприятии планируют собрать 100 тонн овоща с 1 га.

Российское оборудование работает на результат

На современные технологии кубанские аграрии из Новокубанска перешли несколько лет назад. Тепличный комплекс из металлоконструкций, имеет полную автоматизацию и котельную с российским оборудованием спроектированную и установленную для выращивания розового томата.

Розовый томат набирает цвет под лампами

- На нашем производстве все завязано на автоматизации. Системы следят за поливом, за климатом и в целом за технологическими процессами. Наша теплица показывает себя хорошо, конечно, нужна правильная эксплуатация, но нареканий нет, - говорит руководитель цеха современных технологий ИП КФХ Кунигин Юрий Галилей.

Специалисты «Агро-Итал-Сервис» вместе с инженерами предприятия решились на эксперимент и установили уникальное оборудование для котельной. Оно полностью российского производства и создано, чтобы отапливать теплицу и подкармливать растения углекислым газом.

- Это оборудование работает здесь уже больше года и показывает отличные результаты. Пока в России устанавливать такие котлы может только компания «Агро-Итал-Сервис», аналогов в нашей стране нет. Это в чистом виде импортозамещение – российское оборудование, которое является аналогом голландского, - признается главный инженер «Агро-Итал-Сервис» Роман Чабан. - Система отопления самостоятельно разрабатывалась специалистами предприятия, а мы на каждом этапе подсказывали, направляли их, подбирали оптимальные технические решения. Мы видим, что российское оборудование легко совмещается с системой из Голландии – и котельная, и система отопления, и система управления микроклиматом.

Компания «Арго-Итал-Сервис» дает гарантию на все оборудование

На все оборудование компания «Агро-Итал-Сервис» предоставляет гарантию. Также технические сотрудники проводят полный комплекс поддержки и сервисного обслуживания сельскохозяйственных предприятий, занимающихся выращиванием продукции в теплицах.

- Современный тепличный комплекс – это очень сложный набор систем, взаимосвязанных между собой. Он настроен на технологию выращивания определенного вида растений. Это может быть томат, огурцы, цветы, ягоды, экзотические фрукты. В зависимости от технологии выращивания мы подбираем оборудование, которое максимально соответствует это технологии, - отмечает Чабан.

Выращивание роз – энергозатратное дело

Энергия для роста цветов

Миллион алых - и не только - роз выращивают в тепличном комплексе «Зеленый дом». Крупнейший производитель цветов в Республике Адыгея построен в два этапа и сейчас вышел на полную мощность. За сутки с конвейера на продажу отправляют около 60 тысяч роз разных видов. Но выращивание цветов – дело очень энергозатратное. Для того, чтобы бутоны распускались даже зимой, нужны тепло и свет. Строительство мощного энегроцентра руководство цветочной фермы доверило компании ООО «Агро-Итал-Сервис».

Специалисты «Агро-Итал-Сервис» спроектировали и оснастили оборудованием мощный энергоцентр для теплиц в Адыгее

- Мы установили два котла по 7,2 мегаватт с выработкой углекислоты и три газопоршневых электростанции мощностью 2,5 мегаватт для досветки данного тепличного комплекса, – сообщил главный инженер компании «Агро-Итал-Сервис» Роман Чабан. – Наши сотрудники проводили весь комплекс монтажных работ, а сейчас участвуем в обслуживании объекта.

Зелень круглый год

Новое предприятие для выращивания зелени под Новороссийском только строится. Но тепличный комплекс уже готов к подключению – металлоконструкции натянуты пленкой, завезено и установлено оборудование для полива. На нескольких гектарах закрытого грунта будет выращиваться рассада, которую после поместят в открытый грунт рядом.

В цеху производят металлоконструкции для теплиц

- Тут собраны теплицы из металлического каркаса с двумя слоями пленки для создания воздушной подушки, которая будет поддерживать нужную температуру. Она оснащена системами проветривания – боковым и коньковым, установлены вентиляторы для разгона воздуха и поливочные рампы, – показывает главный инженер ООО «Салаты с моря» Вадим Галецкий.

После сдачи объекта сельскохозяйственный завод планирует выйти на полную мощность и производить около 5 тысяч тонн продукции в год, а это обеспечит жителей Краснодарского края и всей страны свежей зеленью круглый год.

Тепличные розы из Адыгеи радуют покупателей со всей страны

Будущее сельского хозяйства за современными технологиями

- Наша продукция представлена не только на юге России, но и в северных регионах страны. Климатические условия зачастую не стабильны, поэтому не всегда можно получить большой урожай. В то же время рост растений в теплице более эффективен, - отмечает генеральный директор ООО «Агро-Итал-Сервис» Наталья Останина. - По итогам года нами продано более 200 теплиц. Наше преимущество – это качество и цена. У нас собственное производство, поэтому стоимость на изделия ниже, чем у аналогичных поставщиков.

В компании готовы взяться за проекты любой сложности и устанавливать теплицы для различных нужд.

- Что качается индивидуальных проектов в плане отклонения от существующей линейки – мы это делаем. Успешный пример такого сотрудничества – строительство двухъярусных теплиц для подмосковной компании, которая занимается выращиванием российского семенного картофеля, что важно для продовольственной безопасности страны, - говорит коммерческий директор ООО «Агро-Итал-Сервис» Александр Босов.

В планах компании расширение линейки теплиц и других видов строительства для сельскохозяйственных нужд.

Собственное производство компании находится в Крымске

– Сейчас идет разработка новых направлений в рамках нашего собственного производства – это производство металлоконструкций под строительство плодово-овощехранилищ и торговых и распределительных центов, также металлоконструкций для создания грибных ферм, - рассказывает Александр Босов, коммерческий директор ООО «Агро-Итал-Сервис».

За развитием тепличных хозяйств – будущее. Это обусловлено экологической обстановкой, повышением покупательского спроса и развитием современных технологий, которые помогают аграриям облегчить процесс выращивания и ухода за растениями в закрытом грунте. Компания «Арго-Итал-Сервис» готова предложить разные варианты сотрудничества для небольших фермерских хозяйств и крупных комбинатов.

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