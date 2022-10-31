Отели в Сочи на Новый год забронированы на 50%. Фото: Иван ВИСЛОВ

Россияне начали активно бронировать отели в Сочи на новогодние праздники. Несмотря на то, что до 31 декабря еще два месяца, туристы разбирают номера и туры молниеносно.

- Сейчас места в отелях пока есть. В среднем продано на новогодние праздники 30–50% номерного фонда, - рассказывают управляющие отелей и гостиниц.

На данный момент спрос превышает предложение. А с ростом загруженности тарифы на проживание начнут расти. «КП» - Кубань» узнала, есть ли еще свободные места и какие условия предлагают туристам на новогодние праздники.

Новый год в Сочи 2023: цены на отели, отдых с программой

Заходя в приложения для бронирования отелей, глаза разбегаются. Много выбора и разные цены - как говорится, на любой вкус и кошелек. В прибрежной части Сочи можно найти номера в отелях за 17 тысяч рублей. А есть и такие, за которые придется отдать 2 миллиона рублей за неделю каникул.

Без шума и праздничных гуляний

Для тех, кто хочет новый 2023-й встретить в тишине и спокойствии, в Адлерском районе есть немало отличных предложений. Так, гостевой дом «A320 Guest House», что находится в двух кварталах от набережной, предлагает теплый бассейн до +28 градусов под открытым небом на крыше 4-этажного здания.

Хозяева обещают теплый бассейн +28 градусов. Фото: официальный сайт отеля

На данный момент, на даты с 30 декабря по 6 января в гостинице остались четыре стандартных номера и три семейных эконом-класса. На выбор предлагается или двуспальная кровать или две односпальные. За 7 ночей хозяева просят 17146 рублей.

В семейных номерах находятся 3 односпальные кровати или двуспальная и односпальная. За такой вариант туристам придется отдать 21 тысячу рублей. Во всех комнатах есть личная ванная, небольшой шкафчик и телевизор. Однако питание в стоимость не включено. Если вы собираетесь встретить Новый год без лишней суматохи, то этот вариант явно вам подойдет.

Адрес: переулок Чкалова, 9А

Телефон: +7 (918) 957-92-80

Цена: от 729 до 1050 рублей за сутки.

На даты с 30 декабря по 6 января в гостинице остались 4 стандартных номера и 3 семейных эконом-класса. Фото: официальный сайт отеля

Дорого-богато

Но если душа требует шикарного праздника, а ваш кошелек осилит любой каприз, тогда смело можно забронировать номер в «Rodina Grand Hotel & SPA». Это пятизвездочный сочинский отель, который выглядит как настоящий дворец. На секунду кажется, что здесь можно встретить прекрасного принца.

«Rodina Grand Hotel & SPA». Фото: официальный сайт отеля

Архитектура здания, действительно, поражает - отел выполнен в современном стиле. В холле висит огромная хрустальная люстра, которая отражается от мраморного пола. А еще в отеле есть свой собственный ресторан с отличной кухней.

В отеле есть даже свой собственный ресторан. Фото: официальный сайт отеля

Вдали от городской суеты, в окружении туй можно поплавать в огромном теплом бассейне, который находится под открытым небом. Однако можно устроить заплывы и внутри самого отеля - там есть еще один бассейн, а еще работает спа-салон. Вот где перед праздником можно обновиться - и в баньке попариться, и на массаж записаться.

На территории есть свой собственный спа-салон. Фото: официальный сайт отеля

Что касается номеров, то это по размерам они напоминают полноценные квартиры. Вы сможете и поработать в своем кабинете, и выпить чашечку кофе на террасе, и навести марафет за туалетным столиком. Номера сочетают в своем дизайне основные элементы классического стиля с деталями модерна. Интерьер составляют строгая мебель из натурального дерева и великолепный французский текстиль.

Интерьер составляют строгая мебель из натурального дерева и великолепный французский текстиль. Фото: официальный сайт отеля

Стоимость номера за 7 ночей на одного человека начинается от 546 тысяч рублей. Квадратура такого номера составляет 55 метров. Однако, если вы любите больше, свободы, то администраторы подберут вам идеальный номер. За 162 квадратных метров вам придется заплатить немного-немало - 2 миллиона рублей.

Адрес: Виноградная ул., 33

Телефон: 8 (800) 200-77-93

Цена: от 24 тысяч до 285 тысяч рублей за сутки.

С видом на белые вершины

Снегопад, множество огоньков, белые вершины гор и треск дров в камине… Что может быть лучше? Только отметить Новый год в таком месте. Горнолыжные курорты Сочи предоставляют такую возможность.

Увы, в горном кластере тяжело найти дешевые варианты на время новогодних праздников. Выгодные номера представлены в отеле «Greek House». Семь ночей с 30 декабря по 6 января туристу обойдутся в 60 тысяч рублей. А если вам захочется завтракать, то придется доплатить 5 тысяч рублей.

Выгодные номера представлены в отеле «Greek House». Фото: официальный сайт отеля

Отель находится на Красной Поляне в 170 метрах от центра города. Администраторы предлагают воспользоваться гидромассажной ванной и баней. Также для любителей спорта есть возможность воспользоваться фитнес-центром, покататься на лыжах, а после пойти на массаж.

Администраторы предлагают воспользоваться гидромассажной ванной и баней. Фото: официальный сайт отеля

В номерах есть все необходимое для комфортного проживания, начиная от гигиенических принадлежностей и заканчивая чайными наборами. В распоряжении гостей телевизор, сейф и личная ванная комната.

В номерах есть все необходимое для комфортного проживания. Фото: официальный сайт отеля

Отель «Radisson Hotel, Rosa Khutor» выглядит как Хогвартс в реальности. Желто-красное здание сияет огнями на фоне белоснежного леса. Кажется, что сейчас над отелем пролетит Дед Мороз и запрыгнет на крышу, пытаясь найти путь к елке.

Отель выглядит как Хогвартс в реальности. Фото: официальный сайт отеля

Стоимость стандартного номера на одного человека с 30 декабря по 6 ноября составляет 294 тысячи рублей. На сегодняшний день, остался только один доступный вариант. Площадь номера составляет 27 квадратных метров, а вид из окна открывается прямо на горы.

В отеле есть собственный ресторан. Фото: официальный сайт отеля

Номера выдержаны в современном стиле. Преобладают спокойные оттенки синего и белого. В номере сразу представлены две чайные пары, винные бокала и стаканы. По традиции, все необходимые ванные принадлежности и халаты.

Номера выдержаны в современном стиле. Фото: официальный сайт отеля

В отеле есть множество развлечений. На территории расположены спа-центры, фитнес-залы, прокат велосипедов и даже лыжная школа. После активных зимних развлечений можно будет посетить массаж, сауну, турецкую или паровую баню.

Адрес: наб. Панорама, 4, село Эсто-Садок

Телефон: +7 (862) 243-13-77

Цена: от 42 тысяч до 96 тысяч рублей за сутки.

Спокойствие и уют.

Для тех у кого ограниченный бюджет, но все же хочется встретить 2023-й год на побережье Сочи, то Лазаревский район предлагается широкий выбор. Например, отель «Скиф» предлагает номера от 820 рублей за сутки в новогодние праздники.

Отель находится недалеко от набережной. Фото: официальный сайт отеля

В номерах есть все необходимое. Фото: официальный сайт отеля

Адрес: ул. Победы, 2/5

Телефон: +7 (989) 082-24-23

Цена: от 820 до 2100 рублей за сутки.