По факту аварии проводится проверка

В Краснодарском крае произошло ДТП на железнодорожном переезде. Авария случилась между станциями Двухбратский и Усть-Лабинская утром 31 октября. Пассажирский поезд снес легковой автомобиль, один человек пострадал.

- Нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения стало причиной ДТП, которое произошло в 11:30. По предварительным данным, ВАЗ выехал на железнодорожный переезд перед приближающей «Ласточкой» сообщением Кавказская – Краснодар при запрещающих показаниях переездной сигнализации, - сообщили в пресс-службе СКЖД.

в поезде никто не пострадал

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние столкновения избежать не удалось. Водитель ВАЗ не успел выйти из машины, он выжил, но получил травмы. А легковушка превратилась в груду металла.

- В результате ДТП с травмами госпитализирован водитель ВАЗ. Пассажиры «Ласточки» за помощью не обращались, - сообщили представитель северо-кавказкой железной дороги.

Поезд был задержан на 15 минут. На расписание других поездов ЧП не повлияло. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

СКЖД призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

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