На Кубани начался сев озимых

Люди и техника в хозяйстве работает без выходных пока погода позволяет

В этом году Кубань снова в лидерах страны по урожайности основных сельскохозяйственных культур. На площади 1,9 млн га получен небывалый валовой сбор зерновых колосовых и зернобобовых – 12,4 млн тонн, из них 10,7 млн тонн – пшеница. Свой рекорд установили и в одном из самых успешных хозяйств региона – в ОАО «Племзавод «Воля» (входит в ГК «Концерн «Покровский»). Поля «Воли» располагаются в станице Челбасской, а руководитель – крепкий хозяйственник, воспитанный в лучших традициях кубанского полеводства.

- Могу похвастаться, мы заняли первое место в Каневском районе по урожайности. Впервые за все годы мы получили почти 95 центнеров ячменя с гектара, пшеницы – 78,3 центнеров с гектара. Сейчас убираем сахарную свеклу – в среднем 600 центнеров с гектара, что тоже выдающийся результат, - говорит директор ОАО «Племзавод «Воля» Анатолий Редько.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным оперативного мониторинга Минсельхоза РФ, урожайность ячменя в этом году в Краснодарском крае составила 72,4 центнера с гектара. Для сравнения, в Белгородской области этот показатель - 43,8 ц/га, а в целом по России - 31,7 ц/га. Аналогичная ситуация по пшенице: в Краснодарском крае - 67,4 ц/га, в РФ -37,4 ц/га.

Глава "Племзавода "Воля"" Анатолий Редько

Анатолий Редько возглавляет хозяйство с 1996 года и знает о нем все. В 2008 году племзавод «Воля» вошел в состав группы компаний «Концерн «Покровский», что стало началом полной модернизации рабочего процесса. В хозяйство купили современную сельхозтехнику, доильное оборудование ведущих производителей Европы, селекционные и элитные семена для будущего урожая, лучшие удобрения и средства защиты растений. Постепенно обновлялось поголовье молочного стада, что в итоге положительно сказалось на надоях и позволило «Воле» стать одним из лидеров Каневского района по молочной продуктивности. Были построены новые зернохранилища, корпуса для скота и ясли для телят. Труд на земле стали больше ценить: увеличили заработную плату сотрудников, улучшили условия труда, предоставили возможность бесплатного обучения и повышения профессиональной квалификации.

Звенья одной цепи

Племзавод «Воля» - часть масштабного сельхозпроекта ГК «Концерн «Покровский», одного из крупнейших в России агропромышленных холдингов, который объединяет более двух десятков растениеводческих и животноводческих предприятий в 17 районах Краснодарского края. «Как звено такой огромной сельхозмашины, мы защищены от многих бизнес-рисков: финансовая поддержка концерна позволяет нам модернизировать производство и внедрять новые технологии, стало проще приобретать технику по лизингу, - объясняет Анатолий Николаевич. – Кроме того, нет необходимости самим искать покупателей свой продукции – в состав группы компаний входят и элеваторы, и мясокомбинаты, и молочный завод. Все предприятия «Покровского» работают на общий результат. Наша задача – выращивать самые лучшие урожаи на Кубани, с чем мы успешно справляемся. Нам в помощь все профессионалы группы компаний – агрономы, животноводы, ветеринарная служба. По запросу производятся закупки, в том числе запчастей и ГСМ, мы вовремя обеспечены всеми материально-техническими ресурсами для сельхозпроизводства. Заработная плата выплачивается в полном объеме и без задержек. Такая стабильность очень мотивирует».

Процессы в поле беспрерывны

Цифры хозяйства говорят об эффективной работе в поле и точности агрономических расчетов. Основа производства продовольственного зерна – это высокопродуктивные семена, передовые технологии и тесное сотрудничество аграриев с учеными.

- Мы шли к этим результатам несколько лет, планомерно внедряя наиболее эффективные технологии в процесс выращивания озимых культур, начиная от подготовки почвы и заканчивая уборкой урожая. На своих полях мы используем в основном иностранную технику – современные посевные комплексы и зерноуборочные комбайны, что позволяет нам собирать урожай без потерь и в короткие сроки. Мы сами обеспечиваем себя посевным материалом - рекордную урожайность показывают элитные семена, размноженные нашими семеноводческими хозяйствами, - поясняет главный агроном ГК «Концерна «Покровский» Лидия Кухаренко.

Рекорды края складываются из отдельных побед

В этом году озимыми колосовыми культурами в крае будет засеяно около 1,8 млн гектаров, все работы рекомендовано завершить до 30 октября. До дождей торопятся закончить сев озимых и на пашнях «Воли».

Главный агроном Сергей Кривицкий отвечает в хозяйстве буквально за все процессы с землей

- Мы сейчас работаем в режиме максимальной нагрузки: механизаторы делают перерыв только на обед, с утра до ночи – в полях, - подтверждает главный агроном ОАО «Племзавод «Воля» Сергей Кривицкий. Он отвечает в хозяйстве буквально за все процессы с землей – подготовка почвы, сев, обработки, сбор урожая. Сейчас в разгаре сев озимых пшеницы и ячменя, а это – 4600 гектаров.

В Краснодарском крае концерн «Покровский» зарекомендовал себя как эффективный сельхозпроизводитель с высокой культурой земледелия. Его агрономическая служба планомерно (и результативно) работает над повышением плодородия почвы: по данным агрохимических анализов, за 10 лет интенсивного растениеводства в ней сохранилось необходимое содержание гумуса, а также увеличилась концентрация фосфора и калия. Это позволяет группе компаний стабильно получать высокие урожаи, на несколько шагов опережая краевые показатели. К слову, руководство Краснодарского края ставит перед хлеборобами и учеными вполне конкретные задачи: сегодняшние 60,6 центнера зерна с гектара за пятилетку – это не уровень кубанских аграриев, они должны получать не менее 70 центнеров с гектара. В этом отношении «Воля» движется верным курсом, уже сейчас собирая по 80-90 центнеров зерна с одного гектара.

Коллектив «Воли» проверен годами. Многие работают в хозяйстве семьями и не один десяток лет. Успешность предприятия – их личная заслуга, результат кропотливого труда на земле.

Глава станицы Челбасской Андрей Козлов

- В нашей станице два градообразующих предприятия, и в этом смысле Челбасской очень повезло. «Воля» - передовик на уборке зерновых культур, по надоям молока. В сельском хозяйстве есть возможность зарабатывать, они платят достойную зарплату своим людям. И не отказывают нам в помощи, когда это необходимо. Создание комфортной жизни в станице – наше общее дело, - подтверждает глава Челбасского сельского поселения Андрей Козлов.