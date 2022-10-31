Добро пожаловать в Абрау-Дюрсо - уникальный центр туризма Кубани

Живописный вид на бутик-отель «Империал» / Фото: Пётр Медведев

Есть в Краснодарском крае уникальное место, в которое нельзя не влюбиться. Притаилось оно в глубокой горной чаше на высоте 84 метра над уровнем моря. «Русская Ривьера» - именно так гордо называют Абрау-Дюрсо местные жители и туристы. Живописные пейзажи, чистый воздух и насыщенная экскурсионная программа – вот то, что манит сюда туристов в любое время года.

Бутик-отель «Империал» в стиле французского Прованса

Начать свое путешествие по настоящему и прошлому курорта стоит с бутик-отеля «Империал». Здесь вы прекрасно отдохнете и телом, и душой. В отеле, оформленном в стиле французского прованса, насчитывается около 40 номеров: стандарт, полулюкс и люкс. Все они выполнены в индивидуальном стиле и дизайне, поэтому двух одинаковых комнат вы в отеле не найдете.

- В стоимость проживания также входят великолепный завтрак в ресторане «Империал» с потрясающим видом на озеро и посещение термальной зоны спа: это хамам, финская сауна, травяная сауна и подогреваемый открытый бассейн, - рассказывает менеджер по бронированию бутик-отеля "Империал" Анастасия Зайцева.

Ресторан в атмосфере солнечного прованса / Фото: Пётр Медведев

Каждая из этих зон отдыха заслуживает отдельного внимания.

Ресторан, как и весь отель, выполнен в самобытной атмосфере солнечного прованса. Завтраки включены в стоимость проживания и организованы по системе шведский стол: нарезка локальных сыров и колбас, фруктов и овощей, выпечка и десерты, отдельно подаются горячие блюда. Ресторан находится в самом отеле, поэтому отдыхающим не нужно выходить из здания и утепляться в осенне-зимний период. А если у вас особенные планы на обед или вечер и не хочется выходить даже из номера, вам доставят блюда французской кухни к двери.

Еще один популярный уголок отеля – зона спа. Здесь гости могут получить целый спектр приятных услуг: финская и травяная сауны, хамам, душ впечатлений, ледяной фонтан, дорожка Кнейппа, зона отдыха и открытый подогреваемый бассейн, который работает круглый год. И плюсом к этому стильный интерьер и расслабляющая атмосфера, царящая в зоне спа.

Зона СПА / Фото: Пётр Медведев / Фото: Пётр Медведев

Исторический комплекс

Наслаждаясь отдыхом в отеле, не забудьте о том, что за его пределами вас ждет еще много интересного и познавательного. Начать экскурсионный маршрут можно с исторического комплекса. Он находится в здании бывшего завода столовых вин, построенном в 1907 году. Это одна из самых старинных построек на территории курорта. До 2006 года в этих помещениях шло производство, а в 2008 году здание перешло под музейную часть.

Исторический комплекс / Фото: Пётр Медведев

- В центре туризма вы посетите наши музейные залы, в которых отображена история Абрау-Дюрсо с момента основания и до 2006 года – начала коренной реконструкции. Это залы образования и царского времени, где представлены основные личности, внесшие неоценимый вклад в становление Абрау-Дюрсо, и зал советского времени. Также есть возможность посетить самые первые голицынские тоннели, тоннели советского времени и современное производство, - рассказывает экскурсовод Исторического комплекса Руслан Пелин.

Экскурсовод Исторического комплекса Руслан Пелин / Фото: Пётр Медведев

В тоннелях комплекса в прямом смысле ощущаешь дыхание различных эпох. Их общая протяженность - 5,5 километра, из которых почти километр составляет экскурсионный маршрут. Еще здесь можно увидеть огромные бочки царского времени, сделанные из кавказского дуба. Раньше они использовались для брожения виноградного сока, а теперь являются музейными экспонатами.

Туристические маршруты

И, конечно, не стоит забывать о чудесной природе «Русской Ривьеры». Полюбоваться живописными видами со смотровых площадок и узнать историю этого удивительного уголка можно во время экскурсии на ретроавтобусе в сопровождении гида. А после поездки обязательно совершите прогулку по пешим маршрутам, которые были разработаны с учетом пожеланий путешественников и ценителей отдыха на природе. Таких маршрутов здесь восемь, их протяженность составляет от 4 до 15 километров, а высшая точка находится на высоте 288 метров над уровнем моря. Прогулка по тропам не только познакомит с удивительной природой, но и восстановит душевное равновесие, подарит бодрость духа и заряд хорошего настроения.

На ретроавтобусе туристы совершают интересное путешествие по окрестностям Абрау-Дюрсо / Фото: Пётр Медведев

Этому же будут способствовать прогулки по набережной и самому озеру Абрау. Его длина — более 2,5 километра, ширина — около 600 метров, а глубина достигает 10 метров. Своим необычным насыщенным цветом озеро обязано большому количеству известняка и мергеля, содержащихся в почве окрестных холмов.

Галерея света Абрау

Центр туризма удивительным образом сочетает исторические мотивы с современными технологиями. Тех, кто хочет совершить путешествие в мир искусства будущего, приглашают в Галерею света. Именно здесь органично соединяются свет, звук, видео и танец. В галерее можно смотреть, слушать, играть и создавать свои яркие эмоции.

Галерея света порадует и взрослых, и детей / Фото: Пётр Медведев

Гастрономический кластер

В ресторанном комплексе курорта каждый гость найдет то меню, которое подойдет именно ему. Выбор заведений здесь огромный - 11 ресторанов и кафе черноморской, кавказской, французской и других кухонь. Например, завершить насыщенный день можно в колоритном ресторане кавказской кухни «Вилла Роз». Он расположен в историческом здании, которому уже 150 лет. И сегодня «Вилла Роз» в своем интерьере воссоздает былую атмосферу конца XIX — начала XX века.

Ресторан кавказской кухни «Вилла Роз» / Фото: Пётр Медведев

- Мы открылись 3,5 года назад, в марте 2019-го. И сегодня в кухне ресторана представлены 12 республик Кавказа. С командой мы ездили по всему Северному Кавказу и Закавказью, собирая рецепты не в ресторанах, а у старых жильцов, так сказать, у аксакалов. У нас работает интернациональная команда, и каждый сотрудник привнес в меню блюда, которые готовили в их семьях, - рассказывает шеф-повар ресторана "Вилла Роз" Руслан Терзян.

Для гостей ресторана шеф-повар готовит по рецепту и своей бабушки – долма необычной формы получается очень вкусной и сочной.

Гордость ресторана – дровяная печь, привезенная из Испании. Печь работает круглый год и с момента открытия ресторана ни разу не потухала. Именно здесь, на вращающемся каменном барабане, готовят знаменитые осетинские пироги и хачапури.

В просторных залах ресторана царит уютная атмосфера / Фото: Пётр Медведев

В осенне-зимний сезон «Вилла Роз» предложит своим гостям специальную развлекательную и гастрономическую программу. Любителей аппетитно и плотно поесть приглашают на еженедельное «Баран-шоу». Это тематический вечер, во время которого гостей угощают бараном, фаршированным пловом. Блюдо готовят в знаменитой печи или на вертеле, а подача сопровождается развлекательной программой. Ценителей дружеских застолий также ждут на «Братском пире», во время которого все гости ресторана сидят за большим общим столом и им подают более 40 блюд ресторана.

От йоги до бани

В центре туризма много других направлений отдыха, доступных гостям круглый год. Здесь можно заняться йогой и сходить в баню в лесу на берегу ручья, покататься на лошадях, посетить арт-базар и, конечно же, провести красивые фотосессии и видеосъемки.

Занятия йогой в любой сезон порадуют любителей активного отдыха / Фото: Пётр Медведев

Подробнее обо всех возможностях и предложениях центра туризма можно узнать на сайте.

Не нужно ждать тепла, чтобы насладиться насыщенным отдыхом в удивительном месте Кубани.

Добро пожаловать в Абрау-Дюрсо осенью и весной, летом и зимой!