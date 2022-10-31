В Сочи действует штормовое предупреждение

В Сочи после сильного ливня улицы ушли под воду. Дороги затопило, по тротуарам невозможно пройти, а реки ужасающе бурлят и наполняются водой.

В некоторых районах курорта, которые находятся ниже остальных, наблюдаются локальные накопления осадков. На улице Пластунской небольшой участок уже переполнен водой. К счастью, после залповых дождей, все уходит естественным путем.

До конца суток в Сочи действует штормовое предупреждение. Также над морем существует большая вероятность образования смерчей.

- На участке Магри-Веселое опасность формирования смерчей. Она продлится до конца суток 31 октября, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, местные жители сообщают, что река Псахе сейчас выглядит как бушующий монстр. После продолжительных дождей ее течение стало слишком бурным, но это только визуальный эффект. Датчик уровня реки показывает незначительный рост.

- Какой бурный поток! Все везде затопило, стоит ужасающий грохот, - сообщили местные жители.

На протяжении еще нескольких часов спасатели рекомендуют воздержаться от прогулок вдоль берега моря и отдыха у воды. Если смерч выйдет на сушу, то необходимо укрыться в овраге, яме, канаве или впадине.

При возникновении чрезвычайных ситуаций жителям и гостям курорта необходимо обращаться в экстренные службы по номерам «112», «01» и «101».

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