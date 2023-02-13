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Общество13 февраля 2023 8:11

Зима только набирает обороты. Краснодарский край снова попал во власть снежного циклона

На Кубани снег будет валить до конца недели
Евгения СОРОКА
Белоснежные пейзажи на Кубани пока не исчезнут.

Белоснежные пейзажи на Кубани пока не исчезнут.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 13 февраля через территорию Краснодарского края прошел атмосферный фронт. Он принес с собой ненастье. Черноморское побережье наблюдало мокрый снег - в Сочи папоротники оказались в белой одежке. А тем временем вершины заваливало - сейчас там фиксируют рост сугробов. Прирост составил аж 80 сантиметров! Снежно было и в Краснодаре - это заставило десятки спецмашин выйти на дороги для расчистки. По данным kp.ru, на утро в городе регистрируют снежный покров высотой шесть сантиметров.

- Было даже объявлено штормовое предупреждение по сильному налипанию мокрого снега на проводах и деревьях, - уточняют в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Несмотря на то, что небо над краем немного прояснилось, расслабляться пока не время. Как говорят синоптики, в течение всей рабочей недели над югом страны будут клубиться поля фронтальной облачности. Так что жителям Кубани стоит брать с собой зонты - обещают дождь, переходящий в снег.

- Улучшений пока не будет, погода останется неустойчивой и по-зимнему холодной. Отрицательная аномалия среднесуточной температуры составит 24 градуса, то есть, если смотреть среднемноголетние значения, то в феврале в эти дни обычно бывает теплее, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. - Ожидаем много осадков в виде мокрого снега и снега, в том числе на Черноморском побережье.

Преобладающая дневная температура на Кубани будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов. При этом в ночные часы морозы неизбежны, правда, пока они несильные - прогнозируют понижение отметок до минус 10 градусов, в горах - до минус 14.

- 14 и 15 февраля будет проходить очередной атмфосферный фронт - это принесет осадки и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, - добавляет kp.ru Леонид Старков. - 16-го числа ждем стабилизацию, но она будет кратковременной. К выходным прогнозируем новую порцию осадков и ветра.

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