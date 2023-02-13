Зима только набирает обороты. Краснодарский край снова попал во власть снежного циклона

Белоснежные пейзажи на Кубани пока не исчезнут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 13 февраля через территорию Краснодарского края прошел атмосферный фронт. Он принес с собой ненастье. Черноморское побережье наблюдало мокрый снег - в Сочи папоротники оказались в белой одежке. А тем временем вершины заваливало - сейчас там фиксируют рост сугробов. Прирост составил аж 80 сантиметров! Снежно было и в Краснодаре - это заставило десятки спецмашин выйти на дороги для расчистки. По данным kp.ru, на утро в городе регистрируют снежный покров высотой шесть сантиметров.

- Было даже объявлено штормовое предупреждение по сильному налипанию мокрого снега на проводах и деревьях, - уточняют в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Несмотря на то, что небо над краем немного прояснилось, расслабляться пока не время. Как говорят синоптики, в течение всей рабочей недели над югом страны будут клубиться поля фронтальной облачности. Так что жителям Кубани стоит брать с собой зонты - обещают дождь, переходящий в снег.

- Улучшений пока не будет, погода останется неустойчивой и по-зимнему холодной. Отрицательная аномалия среднесуточной температуры составит 24 градуса, то есть, если смотреть среднемноголетние значения, то в феврале в эти дни обычно бывает теплее, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. - Ожидаем много осадков в виде мокрого снега и снега, в том числе на Черноморском побережье.

Преобладающая дневная температура на Кубани будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов. При этом в ночные часы морозы неизбежны, правда, пока они несильные - прогнозируют понижение отметок до минус 10 градусов, в горах - до минус 14.

- 14 и 15 февраля будет проходить очередной атмфосферный фронт - это принесет осадки и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, - добавляет kp.ru Леонид Старков. - 16-го числа ждем стабилизацию, но она будет кратковременной. К выходным прогнозируем новую порцию осадков и ветра.