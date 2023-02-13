Семь дней лежал под плитами рядом с телом мертвой жены. Российские спасатели вытащили живым мужчину из-под завалов в Турции

Российский врач Виктор Белинский сопровождал пострадавшего до больницы

В ночь на 13 февраля спасатели МЧС России совместно с коллегами МЧС Белоруссии и Киргизии спасли мужчину в Турции. Его придавило плитами разрушенного многоэтажного дома во время катастрофического землетрясения. Местный житель провел под завалами 160 часов, и ему удалось выжить.

- Мужчину извлекали из-под завалов более четырех часов. Работы проводились в темное время суток с риском для жизни при возможном обрушении конструкций. Пострадавшему была оказана первая медпомощь непосредственно внутри завала врачами МЧС России. После его передали врачам, - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники МЧС раскидывали куски тяжелых плит и случайно услышали голос. Найти кого-то живым надежды уже не было. Но звуки хрипоты из расщелин заставили всех резко переглянуться и начать действовать оперативно и слаженно. По рации спасатели немедленно вызвали врачей.

Свидетелем стал реаниматолог из Краснодара Алексей Завальский, он дежурил во время спасательной операции на случай, если необходима будет реанимация.

- Благо госпиталь находился в несколько метрах от завалов, мы прибежали быстро. Всегда, когда находят живого, со спасателями должен быть врач, чтобы оценить состояние и какая помощь нужна, порой даже чтоб выполнить ампутацию конечности, которую нельзя достать. Доктор МЧС Виктор Белинский опустился в «пещеру» между плитами, обезболил найденного мужчину, оценил состояние, подготовил его к эвакуации из-под завала. Только тогда его стали доставать спасатели, - рассказал Завальский.

К удивлению врачей и спасателей из России, экстренная помощь мужчине не понадобилась, он был в сознании и даже отвечал на вопросы.

- Вы нас слышите? – разговаривали через переводчиков сотрудники МЧС, чтобы оценить его состояние и уровень сознания.

- Да, все хорошо, - односложно отвечал мужчина.

Когда выжившего погрузили в карету скорой помощи, все участники спасательной операции до хрипоты в горле кричали «Ура!», - и россияне, и белорусы, и киргизы. А некоторые плакали, просто не могли сдержать эмоций.

Что спасло мужчину, медики даже предположить не могут. Этот случай иначе как чудом назвать нельзя. Известно, что пострадавший лежал все это время на пуховом матрасе, возможно, именно он его и согревал по ночам. Кроме этого, рядом с мужчиной спасатели обнаружили тело женщины, оказалась, это была его жена. Семь дней выживший лежал под плитами рядом с телом мертвой супруги.

Сейчас с жителем Турции работают психологи, он находится под постоянным наблюдением врачей. А спасатели и медики из России продолжают работать на завалах в надежде, что спасут еще не одну человеческую жизнь.

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