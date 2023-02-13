«Есть желание делать регион лучше». Краснодарский край занял пятое место по качеству жизни в 2022 году

Краснодарский край занимает высокую строчку рейтинга. Фото: пресс-служба администрации региона

Краснодарский край занял пятое место по качеству жизни среди других регионов страны за 2022 год. Кубань удерживает эту позицию второй год подряд, улучшив показатели. Если в 2021 году край набрал 67 рейтинговых баллов, то в прошлом - 71.

Рейтинг, составленный РИА Новости, учитывает 67 показателей состояния социальной сферы. Сюда входит уровень дохода жителей, состояние рынка труда, жилищные условия населения, безопасность, рождаемость, здоровье, уровень образования и развития малого бизнеса, а также обеспеченность объектами социальной инфраструктуры.

- Это комплексная оценка, и в значительной степени она - результат работы в том числе региональных властей. Не будем забывать, что Краснодарский край - это 45% сельского населения, а также быстро растущие агломерации Краснодара, Сочи, Анапы, Геленджика. Плюс, с началом СВО добавился еще и поток беженцев. Поддерживать высокое качество жизни при многократно меньшей бюджетной обеспеченности по сравнению с той же Москвой - задача трудная. И мы видим, как она решается: администрация края постоянно в работе с муниципалитетами, с общественниками, с ЦУР. Та же прямая линия губернатора стала отличным способом выявления проблем для их решения. К тому же в крае реализуют программы по развитию малого бизнеса. Наш фонд микрофинансирования малого бизнеса - один из крупнейших среди подобных региональных фондов, то есть имеется явное желание делать Кубань лучше, - рассказал «КП» - Кубань» краснодарский политолог и экономист Роман Иноземцев.

Эксперт отметил, что положительные результаты связаны, прежде всего, с развитием патриотического движения в регионе.

- Когда все местное информационное пространство пропитано местной культурой, а любовь к родному краю прививается со школы, люди начинают применять себя во благо любимого края. Обратите внимание, выше Кубани в рейтинге помимо Москвы, Петербурга и Московской области идет Татарстан, регион с очень сильным региональным патриотизмом. Так что, если коротко и просто, то все дело в патриотизме, - рассуждает Иноземцев.

МЕЖДУ ТЕМ

Что исправить?

При высоком рейтинге и постоянной миграции, как показателе привлекательности региона, ряд проблем в Краснодарском крае остается. Они непосредственно связаны с комфортом местных жителей и многочисленных туристов.

- У меня специфическое отношение к любым рейтингам. Они весьма условны. По моим субъективным ощущениям действительно делается очень много. Не зря в наш регион постоянно приезжают из других регионов России и бывших украинских территорий. Но все же у нас есть еще достаточное количество проблем, которые нужно решить - это вопросы газификации, состояние строительной сферы, где «человейники» занимают превалирующее положение по сравнению с объектами соцкультбыта, и состояние региональных дорог, которые не всегда соответствуют стандартам, - считает руководитель Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

РЕЙТИНГ

Где в России жить хорошо

1. Москва.

2. Санкт-Петербург.

3. Московская область.

4. Республика Татарстан.

5. Краснодарский край.

6. Белгородская область.

7. Ленинградская область.

8. Калининградская область.

9. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

10. Самарская область.

По данным РИА «Новости»