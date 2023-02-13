Бизнесмен из Краснодарского края отправил четыре тонны картофеля в Запорожскую область

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Кубань продолжает оказывать гуманитарную помощь новым регионам России. Каждый день грузовики с тоннами необходимых вещей и продуктов курсируют в Донбасс, а также Херсонскую и Запорожскую области: неравнодушные собирают продукты, теплые вещи, медикаменты, строительные материалы и многое другое.

Благотворителем стал и один из бизнесменов Краснодарского края – Анатолий Молдован из станицы Динской. Он решил поделиться своим овощным урожаем. Отправил четыре тонны отборного картофеля в Бердянск.

Передать овощи помогли волонтеры из краснодарского «Народного фронта». Картофель поставят в детский лагерь и местный зоопарк.

- Часть груза будет передана в детский санаторий Бердянска, а часть – в один из крупнейших зоопарков Европы «Сафари». Знаю, что он очень большой, братья наши меньшие тоже нуждаются в помощи. Здесь очень много животных, и в связи со сложившейся ситуацией им тоже сложно. Холодно, зима на дворе, - сказал руководитель «Народного фронта» Запорожской области Иван Скиба.

На сегодняшний день зоопарк Бердянска существует благодаря волонтерам и неравнодушным людям, таким как кубанский предприниматель. Именно благодаря им животные содержатся в нормальных условиях и радуют посетителей.

Кроме этого, в Запорожскую область региональное отделение «Народного фронта» от неравнодушных жителей Краснодарского края отправило 20 тонн муки и 20 тонн сахара.

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