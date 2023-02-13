Варикоз: как распознать, почему важна профилактика и какие есть варианты лечения

Программа "Здоровый разговор" выйдет в эфире радио "КП"-Краснодар 15 февраля.

Можно ли вылечить варикоз самостоятельно? Как коронавирус влияет на состояние наших вен? Повышает ли варикозное расширение вен риск венозного тромбоза? И наконец, профилактика – что сделать сейчас, чтобы защитить себя от варикоза в будущем? В эфире программы «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» обсудим с врачом-сосудистым хирургом, флебологом клиники «Здрава» Романом Сердюком.

Слушайте прямой эфир 15 февраля с 17:00 до 18:00 на волне 91,0 ФМ. Вопросы эксперту можно задать по телефону 8 (861) 997-7-997 или прислать на WhatsApp на номер 8 (861) 590-70-90.

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