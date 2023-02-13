«Вы заставляете меня верить в людей!». Известный микрохирург из Краснодара за сутки собрал для больницы в Луганске больше 400 тысяч рублей

Алексей Дикарев оперирует в Луганской больнице Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Известный пластический хирург Алексей Дикарев из Краснодара объявил сбор денег на дорогостоящее оборудование для отделения микрохирургии больницы в Луганске.

Через свои соцсети он обратился к подписчикам с просьбой помочь врачам и раненым бойцам и мирным жителям.

- Там нужны железяки для синтеза костей, винты, отвертки, моторная система для распиливания костей, современный электронож, шовный материал для микрохирургических операций и самое главное - минимум три аппарата УЗИ, - рассказал врач.

Общая сумма для приобретения необходимых аппаратов весомая - около 5 миллионов рублей. Но уже в первые сутки подписчики хирурга скинули 400 тысяч.

Этого хватит, чтобы купить несколько коробок материалов.

- Все, что мы купим, останется в больнице. Врачи там обучены, они смогут и в дальнейшем делать реконструктивные операции, которые помогут избежать инвалидности для сотен пациентов, - говорит Дикарев.

Бонусом для тех, кто откликнется на помощь больнице в Луганске станет 30-процентная скидка на услуги эстетической операции или другая медицинская помощь от врачей.

Карта для перечислений: 2202201303961913. Получатель - Игорь Сергеевич С.