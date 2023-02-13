Житель Новороссийска с ограниченными возможностями здоровья спас провалившихся под лед школьников

Николай Михайлюченко. Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

В Новороссийске двое школьников гуляли по тонкому льду на Суджукской косе. Замерзший слой трещал под ногами ребят и не выдержал. Сначала в воду провалился один, затем и другой мальчишка, пытаясь помочь другу.

Первым на выручку бросился 62-летний местный житель Николай Михайлюченко. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, он нырнул в ледяную воду, чтобы спасти ребят. Почти у берега теряющему силы из-за набравшей веса одежды спасителю из воды помог выбраться еще один мужчина.

О героическом поступке узнал мэр города-героя и поблагодарил спасших детей жителей за неравнодушие.

- Настоящие герои — среди нас! Ситуация могла закончиться трагедией. А мужчина в 62 года, имея ограниченные возможности здоровья, не мешкал и стал спасать ребят. Огромная благодарность Николаю Ивановичу, вы смогли сберечь самое ценное — жизни детей, совершив настоящий подвиг! Обращаюсь к каждому жителю, прошу чаще разговаривать с детьми о возможных опасностях, а если вы становитесь свидетелями возможной трагедии, не будьте безразличными! – написал Андрей Кравченко в соцсетях.

Суджукская лагуна замерзла после норд-оста. Но лед сковал лиман тонким слоем и ходить по нему крайне опасно. Местные жители периодически снимают, как по корке в несколько сантиметров бегают подростки, рискуют даже папы, выводя на лед малышей. При этом спасатели предупреждают, что лед в любой момент может треснуть.

- Из-за вновь наступивших заморозков большая часть водных объектов Кубани начала покрываться льдом. Сейчас он тонкий и непрочный, поэтому спасатели предупреждают жителей и гостей Краснодарского края об опасности выхода на такую поверхность. Проводятся рейды, - отметили в «Кубань» - Спас».