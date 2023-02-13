Чудом уцелела во время обстрела. На Кубань из зоны СВО доставят надгробную плиту первого атамана Сидора Белого

Надгробная плита чудом уцелела. Фото: пресс-службы Краснодара

Казаки-добровольцы из Краснодарского края обнаружили в зоне спецоперации захоронение первого атамана Черноморского войска Сидора Белого. Надгробная плита чудом уцелела в месте, где постоянно идут боевые действия. Чтобы сохранить эту невероятную по важности для каждого казака реликвию, было принято решение перевезти ее в Краснодар.

— В отличие от нашего противника, который давно потерял культуру, совесть и память, нам небезразлично, что здесь, на Кинбурнской косе, находится наше достояние, наши сакральные места воинской, казачьей славы. Сюда постоянно прилетают снаряды, все разбомблено, но каким-то чудом плита уцелела. Необходимо срочно её эвакуировать, - рассказал один из участников СВО, который принимает участие в спасении артефакта.

В Краснодаре Сидор Белый увековечен в знаменитом памятнике Екатерине Великой, воссозданном скульптором Александром Аполлоновым. Центральную часть постамента занимает текст Жалованной грамоты от 30 июня 1792 года. Справа стоят три первых кошевых атамана Черноморского казачьего войска: Сидор Белый, Антон Головатый и Захарий Чепега. На задней стороне памятника список побед, одержанных Россией при участии кубанских казаков.

Монумент «Екатерина II». Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

Фигура Сидора Белого легендарна без преувеличения. Лихой запорожский казак встал у истоков создания Черноморского войска, которое прославится подвигами во имя российского Отечества. На осколках Запорожской Сечи он вместе с Антоном Головатым и по велению Екатерины Второй создаст верную казачью армию. Первый войсковой атаман Сидор Белый погиб в бою с турками в 1788 году. Спустя четыре года его соратникам за доблесть и ратные подвиги Екатерина Вторая даровала кубанские земли.

Похоронили героя русско-турецких войн Сидора Белого на месте гибели на Кинбурнской косе в Александровской церкви.

Представители добровольческого казачьего отряда обратились к властям Краснодара с просьбой помочь в спасении артефакта.

- Город готов принять надгробную плиту на хранение, и это будет большой честью, - отметил мэр краевого центра Евгений Наумов.

Реликвию привезут на сохранение в Войсковой собор Александра Невского. После окончания спецоперации исторический памятник вернут на место.