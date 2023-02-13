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Общество13 февраля 2023 15:36

Зрелище не для впечатлительных. Южное море превратилось в гигантскую ледышку

Азовское море привлекло туристов обледенелыми пейзажами
Ева МУР
Азовское море выглядит так, будто его заколдовала Снежная Королева

Азовское море выглядит так, будто его заколдовала Снежная Королева

Фото: Виталий ТИМКИВ

Приморско-Ахтарск - не Сибирь. Это курорт на Азовском море. Летом те, кто не любит суеты и лоска городов на побережье Черного моря, едут сюда. Здесь море теплее и мельче, а цены на отдых гораздо демократичнее черноморских.

Горизонт во льдах

Горизонт во льдах

Фото: Виталий ТИМКИВ

Но иногда это самое теплое море замерзает. Да, казалось бы, вопреки законам физики соленая вода тоже имеет способность менять агрегатное состояние.

Морской лед хочется потрогать

Морской лед хочется потрогать

Фото: Виталий ТИМКИВ

- Вода здесь менее соленая, чем в Черном. И в целом Азовское море мельче, поэтому оно может промерзать до льда, - говорят в краснодарском Гидрометцентре.

И хочется попробовать его на вкус

И хочется попробовать его на вкус

Фото: Виталий ТИМКИВ

Такое с Азовским море случается не каждую зиму. В этом году морозы (а было до -12 градусов) держались в январе не меньше недели. И море покрылось коркой льда.

Соленая вода промерзла

Соленая вода промерзла

Фото: Виталий ТИМКИВ

- Мы здесь летом с ума сходили от жары, а сейчас здесь - лед, - говорят туристы, которые приехали специально, чтобы полюбоваться на это диво дивное.

Даже чайкам это кажется экзотикой

Даже чайкам это кажется экзотикой

Фото: Виталий ТИМКИВ

Справедливости ради надо сказать, что замерло море только в 10 метрах от берега. Где глубина больше, льда нет.

Обычно к апрелю от льда тут не останется и следа. А в июне водичка достигает своих первых +20 градусов.

Море изменило агрегатное состояние

Море изменило агрегатное состояние

Фото: Виталий ТИМКИВ

Экологи надеются, что планктону эти заморозки не повредят.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ