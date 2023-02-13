Зрелище не для впечатлительных. Южное море превратилось в гигантскую ледышку

Азовское море выглядит так, будто его заколдовала Снежная Королева
Фото: Виталий ТИМКИВ
Приморско-Ахтарск - не Сибирь. Это курорт на Азовском море. Летом те, кто не любит суеты и лоска городов на побережье Черного моря, едут сюда. Здесь море теплее и мельче, а цены на отдых гораздо демократичнее черноморских.
Горизонт во льдах
Фото: Виталий ТИМКИВ
Но иногда это самое теплое море замерзает. Да, казалось бы, вопреки законам физики соленая вода тоже имеет способность менять агрегатное состояние.
Морской лед хочется потрогать
Фото: Виталий ТИМКИВ
- Вода здесь менее соленая, чем в Черном. И в целом Азовское море мельче, поэтому оно может промерзать до льда, - говорят в краснодарском Гидрометцентре.
И хочется попробовать его на вкус
Фото: Виталий ТИМКИВ
Такое с Азовским море случается не каждую зиму. В этом году морозы (а было до -12 градусов) держались в январе не меньше недели. И море покрылось коркой льда.
Соленая вода промерзла
Фото: Виталий ТИМКИВ
- Мы здесь летом с ума сходили от жары, а сейчас здесь - лед, - говорят туристы, которые приехали специально, чтобы полюбоваться на это диво дивное.
Даже чайкам это кажется экзотикой
Фото: Виталий ТИМКИВ
Справедливости ради надо сказать, что замерло море только в 10 метрах от берега. Где глубина больше, льда нет.
Обычно к апрелю от льда тут не останется и следа. А в июне водичка достигает своих первых +20 градусов.
Море изменило агрегатное состояние
Фото: Виталий ТИМКИВ
Экологи надеются, что планктону эти заморозки не повредят.