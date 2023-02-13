Зрелище не для впечатлительных. Южное море превратилось в гигантскую ледышку

Азовское море выглядит так, будто его заколдовала Снежная Королева Фото: Виталий ТИМКИВ

Приморско-Ахтарск - не Сибирь. Это курорт на Азовском море. Летом те, кто не любит суеты и лоска городов на побережье Черного моря, едут сюда. Здесь море теплее и мельче, а цены на отдых гораздо демократичнее черноморских.

Горизонт во льдах Фото: Виталий ТИМКИВ

Но иногда это самое теплое море замерзает. Да, казалось бы, вопреки законам физики соленая вода тоже имеет способность менять агрегатное состояние.

Морской лед хочется потрогать Фото: Виталий ТИМКИВ

- Вода здесь менее соленая, чем в Черном. И в целом Азовское море мельче, поэтому оно может промерзать до льда, - говорят в краснодарском Гидрометцентре.

И хочется попробовать его на вкус Фото: Виталий ТИМКИВ

Такое с Азовским море случается не каждую зиму. В этом году морозы (а было до -12 градусов) держались в январе не меньше недели. И море покрылось коркой льда.

Соленая вода промерзла Фото: Виталий ТИМКИВ

- Мы здесь летом с ума сходили от жары, а сейчас здесь - лед, - говорят туристы, которые приехали специально, чтобы полюбоваться на это диво дивное.

Даже чайкам это кажется экзотикой Фото: Виталий ТИМКИВ

Справедливости ради надо сказать, что замерло море только в 10 метрах от берега. Где глубина больше, льда нет.

Обычно к апрелю от льда тут не останется и следа. А в июне водичка достигает своих первых +20 градусов.

Море изменило агрегатное состояние Фото: Виталий ТИМКИВ

Экологи надеются, что планктону эти заморозки не повредят.