В Адыгее два экс-пристава продали автомобиль должника и присвоили деньги

В Адыгее приставы оставили должника без имущества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее двух бывших судебных приставов-исполнителей Тахтамукайского районного отделения судебных приставов УФССП России подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. Из материалов уголовного дел известно, что мужчины вели исполнительно производство в отношении жителя республики, задолжавшего крупную сумму по кредитным обязательствам. Приятели решили использовать арестованное имущество должника в своих личных целях. И разработали план как обойти закон и обогатиться.

- С этой целью подозреваемый, вступив в предварительный сговор с другим судебным приставом-исполнителем этого же отдела, в ноябре 2021 года изъяли у должника его автомобиль под предлогом направления для реализации на торгах. После этого путем внесения заведомо ложных сведений о поступлении заявления взыскателя о снятии обеспечительных мер, судебный пристав-исполнитель вынес постановление об отмене запрета на регистрационные действия в отношении изъятого автомобиля, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

План почти сработал. Мужчинам ужалось продать изъятый у должника автомобиль за 700 тысяч рублей. Деньги, которые должны были пойти на погашение кредитных обязательство должника, попали в карманы мошенникам.

Впрочем, махинации друзей раскрыли. Тахтамукайским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Адыгея в отношении по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело.

- В настоящее время следователи допрашивают подозреваемых об обстоятельствах совершения преступления, проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, – дополнили в республиканском следкоме.

Мужчинам грозит лишение свободы сроком до пяти лет.