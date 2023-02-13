«А потом говорят, как сбивают детей!». Школьники вышли на опасную дорогу на Кубани из-за заваленного снегом тротуара

Школьники шли по дороге. Фото: скриншот видео

Кубань снова засыпало снегом. Некоторые районы с лихвой. В их число попал и предгорный Апшеронск. Накануне, 12 февраля, экстренные службы разослали прогноз погоды во все муниципалитеты. Но справиться со снегом все равно удалось не всем.

- Смотрите, школьники идут прямо по оживленной трассе. Шлепают в опасной близости с машинами. А потом никто не понимает, как это сбивают детей, - опубликовал видео Телеграм-канал "Типичный Апшеронск".

Его тут же проанализировали в госавтоинспекции Кубани.

- Это крайне небезопасно. Необходимо принять срочные меры, - сообщили они властям города.

Надо сказать, к вечеру 13 февраля в Телеграм-канале администрации Апшеронского района появился отчет о реакции главы района на утренний инцидент.

- Глава района Алексей Передереев посетил школу №3, к которой не был расчищен тротуар утром. Он взял вопрос на контроль. На место расчистки тротуара незамедлительно были отправлены рабочие. При возможном повторном снегопаде этому участку будет уделено особое внимание, - сообщили в администрации.

Напомним, синоптики не прогнозируют потепления в ближайшие дни, а снегопады в Краснодарском крае продолжатся.