Кубанский школьник провел на морозе около четырех часов ради спасения брошенных щенков

Выброшенные щенки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как обычно избавляются от ненужных хлопот с потомством дворовых кошек или собак? С жестокостью выбрасывают или в речку, или выставляют пушистых слепых малышей в коробке на улицу. Такой вот бэби-бокс с лапками и обнаружил семиклассник из горячеключевской станицы Саратовской.

Александр Соболев возвращался домой, как его внимание привлекла коробка, из которой едва слышался слабый писк. Подойдя поближе, мальчик увидел, что внутри перебирают лапками и пытаются выбраться из картонных недр крохотные щенки. Саша не прошел мимо, а тут же придумал план спасения животных – найти им новых хозяев.

Спасенных малышек назвали Зита и Гита. Фото: пресс-служба администрации Горячего Ключа

- Четыре часа семиклассник простоял на холоде - и чудо случилось. Щенков забрала неравнодушная девушка - Оксана. Сейчас с ними все в порядке, - рассказали в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

Оказалась, что оба щенка – самочки. Новая хозяйка назвала их Зита и Гита. Как только новые питомцы окрепли, Оксана приехала в школу, чтобы встретиться с Сашей, его мамой и поблагодарить их.

Сашу наградили за неравнодушие. Фото: пресс-служба администрации Горячего Ключа

- Саша - парень с большим сердцем. В его доме почти что зоопарк: шиншиллы, собаки, кошки, кролики, куры, и даже два козленка. Он сам за ними ухаживает, а также помогает маме по хозяйству, - говорят о подростке его близкие.

Школьнику вручили благодарность за неравнодушие, человечность и готовность прийти на помощь.