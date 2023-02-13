В Сочи вооруженный ножом мужчина обокрал прогуливающуюся в парке женщину

Мужчину задержали по горячим следам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Сочи стала жертвой вооруженного нападения. Во время прогулки в парке к ней подбежал молодой мужчина и, приставив нож, потребовал отдать ему все имеющиеся ценные вещи.

- Забрав всю наличность из кошелька, он скрылся. Женщина была в шоковом состоянии. В полицию обратилась ее сестра, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Чтобы выйти на след налетчика, полицейские изучили записи с камер наблюдения, которые установлены в парке. Достаточно скоро появились первые зацепки и подозреваемый.

- Оперативники по горячим следам задержали 25-летнего приезжего около продуктового магазина и доставили в отдел полиции, - сообщили полицейские.

Мужчину взяли как раз во время того, как он покупал алкоголь на украденные деньги. Возбуждено уголовное дело по статье "разбой". Злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.