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Общество13 февраля 2023 18:45

В Сочи вооруженный ножом мужчина обокрал прогуливающуюся в парке женщину

Сочинские полицейские по горячим следам раскрыли разбой
Евгения ХАЛИКОВА
Мужчину задержали по горячим следам.

Мужчину задержали по горячим следам.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Сочи стала жертвой вооруженного нападения. Во время прогулки в парке к ней подбежал молодой мужчина и, приставив нож, потребовал отдать ему все имеющиеся ценные вещи.

- Забрав всю наличность из кошелька, он скрылся. Женщина была в шоковом состоянии. В полицию обратилась ее сестра, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Чтобы выйти на след налетчика, полицейские изучили записи с камер наблюдения, которые установлены в парке. Достаточно скоро появились первые зацепки и подозреваемый.

- Оперативники по горячим следам задержали 25-летнего приезжего около продуктового магазина и доставили в отдел полиции, - сообщили полицейские.

Мужчину взяли как раз во время того, как он покупал алкоголь на украденные деньги. Возбуждено уголовное дело по статье "разбой". Злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

СочиПроисшествия: КРИМИНАЛ