Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы после встречи в Сочи

Путин, Алиев и Пашинян обсуждали ход реализации трехсторонних договоренностей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи прошла трехсторонняя встреча президента России, лидера Азербайджана и премьер-министра Армении. Путин, Алиев и Пашинян обсуждали ход реализации трехсторонних договоренностей

- Президент Азербайджана Алиев, Премьер-министр Армении Пашинян и Президент РФ Путин, встретились 31 октября 2022 года в Сочи и обсудили ход реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, - сообщили в пресс-службе Кремля.

По итогам встречи, Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы и угрозы ее применения. Главы будут обсуждать и решать все проблемы только на основе взаимного признания суверенитета. Также Алиев и Пашинян договорились прикладывать усилия для решения гуманитарных вопросов.

- Подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа, - отметили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин также заявил, что Россия будет содействовать подготовке к подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Главы стран отметили важность трехсторонних межпарламентских контактов. Благодаря договору укрепится доверие.

Алиев и Пашинян подчеркнули востребованность усилий российских миротворцев по стабилизации в Закавказье.

Ранее сообщалось, что президент России проводил переговоры тет-а-тет с главами Азербайджана и Армении. Путин беседовал на протяжении двух часов с Алиевым и Пашиняном.