Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика останутся закрытыми до 9 ноября

Ограничения продлены

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, в том числе Краснодара, Анапы и Геленджика, продлили.

- Аэропорты для полетов останутся закрыты до 9 ноября 2022 года 03:45 по московскому времени, - сообщили в Росавиации.

Кроме аэропортов юга ограничения действуют в воздушных гаванях Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Аэропорт Сочи продолжает функционировать как временный хаб, открываются новые направления. Российским авиакомпаниям рекомендуется также использовать альтернативные маршруты. Работают в прежнем режиме аэропорты Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что закрытый аэропорт Анапы продает билеты на экскурсии по воздушной гавани. Все желающие могут снова погрузиться в атмосферу путешествия на самолете, совершив полет без взлета и посадки. В ходе экскурсий гостям будет продемонстрировано закулисье аэропорта. Приятным бонусом станет посещение воздушного судна и фотографии в кабине пилота.