Как формируется безбарьерная среда в финансовом секторе Фото: Анастасия ОСИПОВА

В России на 1 августа 2022 года насчитывается более 10 млн. людей, имеющих инвалидность, из них почти 410 тысяч – в Краснодарском крае (по данным Федерального реестра инвалидов). Конечно же, для людей с ограниченными возможностями здоровья важна безбарьерная среда, которая позволит вести социально активный образ жизни и получать все необходимые услуги. О том, как формируют инклюзивную среду финансовые организации, мы узнали на примере банка РНКБ.

Один из основных плюсов современных финансовых услуг – возможность их получения в дистанционном формате. Сегодня заказать дебетовую или кредитную карту, открыть вклад можно на сайте банка или в мобильном приложении, без необходимости посещать офис.

Как формируется безбарьерная среда в финансовом секторе Фото: Анастасия ОСИПОВА

Для людей со слабым зрением многие компании делают специальную версию, где пользователь может по своим потребностям регулировать размер шрифта, цвет фона и текста, наличие иллюстраций, а также пользоваться синтезом речи. Мобильные версии также адаптируются под потребности клиентов – в них управление размером шрифтов и цветовым контентом осуществляется на уровне операционных систем устройства. Для удобства в РНКБ также упрощен интерфейс главного экрана мобильного приложения. Его функционал позволяет получать набор наиболее востребованных финансовых услуг за минимальное количество действий. В приложении имеется справочный раздел для потребителей, который содержит ответы на типовые, наиболее часто встречающиеся вопросы, упрощенную информацию по продуктам и услугам и разъяснения основной терминологии.

Для маломобильной категории граждан предусмотрено выездное обслуживание. Для его оформления представителю клиента нужно подать заявление в операционном офисе банка. Для этого потребуются документы, удостоверяющие личность клиента и его представителя. После этого сотрудник банка подъедет в назначенное место в удобные всем дату и время.

Кроме того, маломобильные потребители часто предпочитают делать покупки онлайн и для них отличным вариантом станет виртуальная дебетовая карта, о которой мы рассказывали в прошлом материале нашей рубрики. Карту не нужно получать на руки – она существует в виртуальном формате, при этом обладает полным функционалом обычных дебетовых карт. С ее помощью можно оплачивать не только покупки, но и различные услуги, в том числе коммунальные.

Как формируется безбарьерная среда в финансовом секторе Фото: Анастасия ОСИПОВА

И, конечно же, у любого клиента, не зависимо от состояния здоровья, есть возможность обратиться непосредственно в отделения банка и получить необходимые услуги на месте. Все подразделения РНКБ, в которых имеется техническая возможность, оснащены пандусами/подъемниками или же вход расположен на уровне земли (без порогов и иных препятствий, критичных для пользователей инвалидных колясок). Количество таких инклюзивных подразделений банка достигает 57%. А вот кнопками вызова персонала у входа оборудованы все отделения, за исключением передвижных пунктов кассовых операций. В самих отделениях предусмотрены зоны ожидания, которые по своей площади приспособлены для передвижения людей на инвалидной коляске. Для клиентов со слабым зрением во всех подразделениях банка имеется контрастная маркировка в формате таблички с информацией о режиме работы офиса и таблички с указанием направления открытия входной двери.

Системой электронной очереди оборудованы 125 внутренних структурных, это 65 % от их общего числа. А уже в следующем 2023 году ожидается введение голосового оповещения системы управления очередью.

При посещении офиса клиент может подписать макси-оферту – согласие на обслуживание посредством дистанционных (цифровых) каналов. После этого предоставление финансовых услуг в мобильных приложениях будет осуществляться при подтверждении клиентом неквалифицированной электронной подписью для каждой услуги.

РНКБ планирует и дальше увеличивать доступность своих услуг: готовится запуск дополнительного обучающего курса для сотрудников подразделений по коммуникации и взаимодействию с клиентами с ограниченными возможностями здоровья. Планируется и обучающий курс для дизайнеров и веб-разработчиков для развития компетенций сотрудников по повышению цифровой доступности подразделений компании.

Как формируется безбарьерная среда в финансовом секторе Фото: Анастасия ОСИПОВА

Кроме того, банки стремятся поддерживать своих клиентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и предлагают разные варианты решения проблем. Например, дают возможность оформить реструктуризацию кредитов или воспользоваться кредитными и ипотечными каникулами для получения отсрочки по платежам.

Кстати, во многих банках можно оформить и страхование. Например, застраховать от несчастных случаев всех членов семьи, защитить имущество и застраховать риски, связанные с денежными средствами, документами и здоровьем. Такой комплексный подход поможет клиенту решить сразу несколько необходимых задач в одной компании.

Получить консультацию по всем банковским продуктам РНКБ Банк (ПАО) можно также не выходя из дома. Консультация доступна по бесплатному номеру 8 800 234-27-27 или же в режиме переписки с онлайн-консультантом на сайте www.rncb.ru и в мобильном приложении.

Полезно знать:

В разделе "Безопасность" на сайте РНКБ вы можете ознакомиться с основными правилами пользования банковской картой. В разделе подробно описаны мошеннические схемы и даны инструкции о том, как не попасться на удочку мошенника. Предупрежден, значит, вооружен!