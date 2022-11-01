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Общество1 ноября 2022 8:39

Полицейскому из Краснодара вручили медаль «За спасение погибавших»

Алексей Руднев вытащил двух мужчин из авто перед приближающимся поездом
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Руднев вовремя оказался на месте ДТП

Руднев вовремя оказался на месте ДТП

В преддверии Дня полиции министр МВД РФ Владимир Колокольцев вручил полицейскому из Краснодара Александру Рудневу медаль «За спасение погибавших». Кубанский полицейский оказался в числе 30 сотрудников органов внутренних дел со всей России, которым передали государственные и ведомственные награды. Руднев оказался одним из героев, чьи грамотные и решительные действия позволили сохранить жизни людей.

В выходной день Александр Руднев ехал с семьей в Краснодар и случайно оказался очевидцем ДТП на ж/д переезде возле хутора Суповского Тахтамукайского района Адыгеи. Там водитель «Волги» на скорости не справился с управлением, машину занесло и выбросило на рельсы. В результате аварии мужчина и его пассажир потеряли сознание. А тем временем, к искореженному авто приближался поезд и спасение людей шло на секунды.

- Я сказал жене вызвать «скорую» и полицию. А сам побежал к машине. Первым вытащил водителя. С пассажиром пришлось сложнее, дверь заклинило. Пришлось приводить его в чувства. Придя в себя, он помог открыть дверь. Мы отошли на безопасное расстояние за несколько секунд до того, как мимо пронесся поезд, и снес поврежденную машину, - рассказывал о минутах спасения тогда еще в должности подполковника Руднев.

Офицер оказал первую помощь мужчинам и дождался, когда на место приедут врачи. Только после того, как удостоверился, что жизням пострадавших ничего не угрожает, уехал с семьей домой.

В сентябре Александру Рудневу присвоили звание полковника юстиции.

Стоит отметить, что после случившегося в прошлом году Руднев был номинантом премии «Настоящие люди» на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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