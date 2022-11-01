Полицейскому из Краснодара вручили медаль «За спасение погибавших»

Руднев вовремя оказался на месте ДТП

В преддверии Дня полиции министр МВД РФ Владимир Колокольцев вручил полицейскому из Краснодара Александру Рудневу медаль «За спасение погибавших». Кубанский полицейский оказался в числе 30 сотрудников органов внутренних дел со всей России, которым передали государственные и ведомственные награды. Руднев оказался одним из героев, чьи грамотные и решительные действия позволили сохранить жизни людей.

В выходной день Александр Руднев ехал с семьей в Краснодар и случайно оказался очевидцем ДТП на ж/д переезде возле хутора Суповского Тахтамукайского района Адыгеи. Там водитель «Волги» на скорости не справился с управлением, машину занесло и выбросило на рельсы. В результате аварии мужчина и его пассажир потеряли сознание. А тем временем, к искореженному авто приближался поезд и спасение людей шло на секунды.

- Я сказал жене вызвать «скорую» и полицию. А сам побежал к машине. Первым вытащил водителя. С пассажиром пришлось сложнее, дверь заклинило. Пришлось приводить его в чувства. Придя в себя, он помог открыть дверь. Мы отошли на безопасное расстояние за несколько секунд до того, как мимо пронесся поезд, и снес поврежденную машину, - рассказывал о минутах спасения тогда еще в должности подполковника Руднев.

Офицер оказал первую помощь мужчинам и дождался, когда на место приедут врачи. Только после того, как удостоверился, что жизням пострадавших ничего не угрожает, уехал с семьей домой.

В сентябре Александру Рудневу присвоили звание полковника юстиции.

Стоит отметить, что после случившегося в прошлом году Руднев был номинантом премии «Настоящие люди» на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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